Meteo Assisi 15-17 dicembre 2023: ancora cieli tersi e sole, ma clima freddo

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 15-17 dicembre 2023.

Buon venerdì a tutti, siamo nel cuore di Dicembre indietro di 2 mesi climaticamente (osservate le foglie di molte piante ancora per la metà verdi), l’autunno si fa vedere “a fiammate” e le piogge monsoniche che hanno interessato la nostra regione mercoledì sera, con annessa diffusa fulminazione ne sono una certificazione, se di questa ce ne fosse bisogno. Siamo praticamente a inizio Ottobre climaticamente e questo inverno inizierà a farsi vedere seriamente solo ad anno nuovo. Fine settimana quello in arrivo ventilato, più freddo e con cieli tersi, via libera alla visione di tramonti mozzafiato sulla nostra Umbria!

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 15-17 dicembre 2023, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria

sia oggi venerdì , che domani sabato , che dopodomani domenica: cieli tersi e sole assoluto protagonista della scena con solo qualche breve addensamento nuvoloso a tratti con nuvolosità che potrà “svalicare” l’appennino. clima temporaneamente più freddo (coprirsi bene perchè la presenza dei venti accentuerà la sensazione di freddo percepito). Qualità dell’aria e tramonti straordinari! Niente nebbie

Breve anticipazione sul tempo per inizio prossima settimana che vedrà un forte aumento della temperatura in montagna e mite in pianura dato l’aumento di umidità nei bassi strati per l’aumento della pressione dell’aria al suolo. L’aria di farà insalubre da martedì in pianura

Auguriamo a tutti un sereno e piacevole fine settimana e a presto con il prossimo appuntamento scoprire il tempo per il Santo Natale.

Foto di Chuttersnap | via Unsplash

© Riproduzione riservata