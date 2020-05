Meteo Assisi 15-17 maggio 2020: sereno variabile ma weekend gradevole

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 15-17 maggio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e un caro saluto a tutti voi. Senza troppi giri di parole quest’oggi sono qui a sottolineare l’assoluta mia incredulità riguardo al tipo di tempo che abbiamo avuto nelle scorse giornate e nel weekend in arrivo. Tutti i principali modelli matematici meteo-climatici infatti da tempo “sposano” l’idea di un tipo di tempo che dovrebbe essere votato dalle nostre parti maggiormente a fasi piovose talvolta anche importanti, molte cose sembrano non tornare. al nord possiamo dire che questa tendenza pare confermarsi, al sud siamo praticamente in estate piena e al centro?

Bene al centro, in questa settimana e così sarà anche nel weekend che mi accingo a descrivervi ci troveremo in una sorta di “terra di nessuno”, non riesco a trovare davvero termine più azzeccato di questo… Ci saranno momenti di sole, tanto vento, diversa nuvolosità ma poca, pochissima materia prima “la pioggia” che sarà comunque solo fugace e in forma locale irrilevante per dare manforte ai nostri terreni pesantemente inariditi.

Rimango davvero basito nell’osservare l’evoluzione modellistica del tempo perché la situazione si è sbloccata praticamente su tutta l’Europa, ma da noi (nord Italia a parte) appare ancora in “lentissimo scongelamento”. A questo punto cosa dirvi se non di aspettare ulteriori aggiornamenti probabilistici per inquadrare una evoluzione che davvero ha pochissimo di chiaro finora.

Vediamo ciò premesso perciò il tempo che dovremo attenderci per il meteo Assisi 15-17 maggio 2020, con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata caratterizzata dalla netta prevalenza del sole con velature che a tratti andranno ad appannarlo un poco, clima un po’ meno caldo rispetto alle giornate precedenti grazie alla curvatura delle correnti che non saranno più prettamente meridionali ma inizieranno a piegare più da s-w, ventoso e mite-gradevole, bella giornata primaverile, nel complesso ancora molto arido (situazione prevista per metà giornata).

Sabato: molta nuvolosità nell’arco di tutta la giornata ma con precipitazioni possibili, ma solo in forma localizzata e fugace. Si abbassano ancora un po’ le temperature e si asciuga ancora un po’ l’aria grazie all’ingresso dal pomeriggio di venti moderati nord-orientali. Clima che permane gradevole con massime diurne tra 23 e 25 gradi (nella mappa previsionale ho messo la goccia d’acqua ovunque proprio perché è difficile dire dove possa cadere esattamente ma la possibilità può considerarsi estesa a tutta la regione).

Domenica: giornata spiccatamente variabile con momenti di sole alternati ad una certa nuvolosità a tratti anche piuttosto accentuata, temporanea nuova rotazione delle correnti da meridione ci sarà un incremento della possibilità di avere locali o isolate precipitazioni. Temperature in nuovo netto aumento fin verso i 30 gradi. Ventoso (Previsione per questa giornata di difficile interpretazione possibili variazioni dell’ultimo momento).

Attendiamo dunque aggiornamenti modellistici per delineare meglio un quadro evolutivo raramente così difficile da interpretare per me. Resto convinto che comunque in tendenza ci attenda un periodo più piovoso, instabile e con caldo ampiamente sopportabile data la convinzione dei principali modelli meteo-climatici che da giorni continuano a sposare questa previsione. A tutti voi il più caro saluto e augurio di stare bene e che stiano bene anche le vostre famiglie.

