Meteo Assisi 15-17 marzo 2024: weekend di sole e pioggia leggera, temperature miti

Continua il clima primaverile con il cielo nuvoloso: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 15-17 marzo 2024, come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Buongiorno a tutti voi cari e affezionati lettori,

siamo giunti con questo fine settimana nel bel mezzo di marzo e possiamo tranquillamente dire che continua senza sosta un inverno inesistente, avaro di neve per le nostre montagne; nel corso del fine settimana in arrivo l’alta pressione attualmente presente sopra alla nostra Italia subirà un parziale e temporaneo indebolimento e una blanda perturbazione riuscirà facendo “Le 7 fatiche di Ercole” ad apportare una maggiore nuvolosità per l’intero weekend ma con fenomeni piovosi tra lo sporadico e lo scarsissimo. Clima primaverile e molto più mite del normale.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 15-17 marzo 2024:

Sia oggi, che domani che dopodomani: giornate con sole alternato a nuvolosità a tratti intensa con associati fenomeni piovosi scarsissimi e con il contagocce. Ventilazione occidentale in prevalenza.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del clima primaverile e termicamente sopramedia tra sole e nuvolosità, incertezza al momento per il seguito restate aggiornati. Buon weekend e grazie per seguirci sempre! La redazione meteo di Assisi News.

