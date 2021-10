Meteo Assisi 15-17 ottobre 2021: weekend soleggiato e belle giornate

Imperdibili i tramonti in serata in questa fase di un ottobre davvero vello: le previsioni di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 15-17 ottobre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari affezionati lettori, il tempo meteorologico della scorsa settimana e ancor più di questa che si va ora concludendo, ha assunto due volti ben distinti: mentre nella scorsa è stato pienamente autunnale, in questa è stato praticamente inverno pieno. Sbalzi termici impressionanti che ci hanno costretto a fare una veloce virata dalle maniche corte al cappotto e sciarpa in men che non si dica. E ora cosa succederà? La domanda che molti di voi si staranno facendo sicuramente, bene, nel corso di questo weekend e lo vedremo, nel corso della prima parte della nuova settimana di colpo tornerà il bel tempo con la più classica delle ottobrate. Nuova fase con scarsità di precipitazioni, in un momento nel quale dovrebbe la pioggia iniziare a cadere in modo più diffuso. Una parentesi doverosa, la gran quantità di aria fredda sopraggiunta in questi giorni si depositerà molto bene al suolo e aumenterà nelle notti e al primo mattino sulle pianure il rischio di avere le prime foschie o banchi di nebbia.

Ecco sotto le previsioni dettagliate per il meteo Assisi 15-17 ottobre 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata con il sole assoluto protagonista della scena. Temperature massime intorno 16-17 gradi (1-2 gradi al di sotto del valore medio per questo periodo che è 18 gradi), minime della notte invece intorno 7-8 gradi (in perfetta media del periodo). Clima molto asciutto e qualità dell’aria spettacolare. Cieli tersi e molto puliti. Bellissimi tramonti da non perdere! Ventilazione moderata da nord-est.

Sabato: giornata che si fa più nuvolosa e decisamente meno soleggiata rispetto al venerdi in un contesto asciutto. Temperature sostanzialmente in media con il periodo. qualità dell’aria in deterioramento per effetto della ventilazione che tenderà ad attenuarsi. Coprirsi sempre bene durante le ore serali e notturne.

Domenica: giornata che torna nuovamente ad essere prevalentemente soleggiata con solo poche nubi di passaggio innocue. Clima “più dolce” si inizierà ad assaporare quella fase di ottobrata classica che è davvero piacevole da vivere. Temperature massime e minime in lieve incremento. Ventilazione debole nord-orientale.

Breve anticipazione come sempre sul tempo per la prossima settimana che vedrà una bellissima fase gradevole con clima splendido soprattutto di giorno. Più freddine le nottate e le prime mattine per effetto dell’arrivo delle nebbie.

A tutti voi un caro saluto e l’augurio di godere di questa bella ottobrata in arrivo!

