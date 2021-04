Meteo Assisi 16-18 aprile 2021: tra sole e nuvole, giornate anomale e fredde

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 16-18 aprile 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento per vedere insieme il tempo che dovremmo attenderci nel corso di questo terzo weekend di aprile. Doveroso, come spesso vi ho accennato negli ultimi interventi, prima di tutto aprire una piccola parentesi sul tempo che continua a fare da inizio febbraio: saliscendi termici notevoli che ci stanno continuamente facendo passare da fasi di caldo fuori stagione ad altre da pieno inverno. Continuerà ancora per giorni questo attuale trend termico sotto media che ci ricorderà più di essere a fine febbraio che ad un aprile inoltrato. Nota a parte invece per quanto riguarda le precipitazioni che continueranno ad essere molto scarse e terreni, resi “cementificati e impermeabili” per la combinazione prima delle piogge continue che abbiamo avuto sino a gennaio che hanno ridotto la terra a della fanghiglia e che poi successivamente si sono induriti dopo la grande siccità. Tenete conto per di più che quello che in linguaggio tecnico si chiama “Final Warming” a causa di un vortice polare molto anomalo causerà con alta probabilità un ondata di freddo tardiva a maggio dunque attenzione a non scoprirsi ancora troppo con i vestiti e attendete più che potete per piantare ortaggi.

Vediamo ora insieme il meteo Assisi 16-18 aprile 2021 con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Venerdì: giornata complessivamente soleggiata. Passaggio di velature appanna-sole e qualche addensamento nuvoloso in più nel corso della giornata. Asciutto senza precipitazioni. Ventilazione alquanto anomala e fredda da nord-est che manterrà sia di giorno che di notte valori termici sotto media su tutta la regione. Qualità dell’aria splendida.

Sabato: giornata prevalentemente nuvolosa. Sole presente solo per brevi momenti. Continua la ventilazione fredda nord-orientale, che anzi si fa più moderata come intensità e le temperature sempre sotto media. Assenza di precipitazioni.

Domenica: giornata sempre in prevalenza nuvolosa con brevi tratti di sole e con la possibilità di qualche precipitazione ma con accumuli al suolo sempre molto scarsi.

Ventilazione che persiste dai quadranti nord-orientali. Temperature sempre su valori più tipici di febbraio che di aprile.

Concludo come sempre con un breve accenno al tempo che dovremmo attenderci per l’inizio della nuova settimana che resterà variabile con sole e qualche possibile pioggia ma sempre davvero poca e accumuli al suolo davvero con il contagocce.

A tutti il più caro e sincero augurio di trascorrere giornate più possibile serene assieme ai vostri cari da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews!