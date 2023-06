Meteo Assisi 16-18 giugno 2023: un fine settimana di sole, bel tempo e temperature in salita

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 16-18 giugno 2023.

Buongiorno cari lettori, siamo al “giro di boa” la prima parte di Giugno si è chiusa con temperature in linea con i valori normali del periodo addirittura qualche grado sotto in alcune giornate e si apre una seconda parte che vedrete ci regalerà tante belle giornate di sole e anche,”come effetto collaterale” la prima sofferenza da caldo perché le vie di mezzo purtroppo non ci sono più. L’uomo purtroppo sta sfasciando la natura e nel futuro inevitabilmente dovremo abituarci sempre di più a capovolgimenti termici anche estremi. Per tutti coloro che dovranno prenotare le vacanze suggerisco sempre le terze decadi di giugno e luglio che sono sempre le roccaforti del caldo e del bel tempo e anche quest’anno manterranno la tradizione.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 16-18 giugno 2023 e con uno sguardo come sempre attento all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata “straordinaria” con bel tempo e qualche nube di passaggio a tratti soprattutto nelle ore pomeridiane. Clima gradevolissimo con venti da nord-est deboli. Massime del giorno intorno 28 gradi.

Sabato: sole assoluto protagonista della scena con clima un pò più caldo. Passaggio di innocue velature appanna-sole nel corso della giornata Temperatura massima intorno 30 gradi in pianura. Ventilazione debole da nord.

Domenica: giornata sempre ampiamente soleggiata e transito di velature appanna-sole a tratti con le temperature massime del giorno che supereranno per la prima volta la soglia dei 31 gradi con punte di 32 gradi. Ventilazione in rotazione da sud di intensità debole (e quando si parla di venti da sud purtroppo significa aumento dell’umidità dell’aria). Caldo un pò fastidioso.

Breve anticipazione come sempre prima di congedarmi con voi sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una forte ondata di caldo africano con temperature massime che supereranno agevolmente i 35 gradi con punte di 37-38 gradi in pianura. Caldo molto fastidioso. Consiglio da martedì in avanti di restare a casa durante le ore più calde (dalle ore 12 alle ore 17) .

Auguro a tutti un sereno e piacevole weekend e vi suggerisco di sfruttare questo fine settimana per le uscite perché saranno davvero piacevoli e tutte da gustare e molto probabilmente il prossimo farà davvero troppo caldo! A presto dalla redazione di Assisi News!

Foto: redazione Assisi News

© Riproduzione riservata