Meteo Assisi 16-18 luglio 2021, tregua estiva con cielo nuvoloso e aria fresca

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 16-18 luglio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, siamo nel cuore del mese di luglio, senza dubbio il più bello dell’estate meteorologica che finora ci ha mostrato il suo lato “più caldo e fastidioso” infatti le temperature in questa prima metà di mese spesso si sono rivelate oltre le medie del periodo tanto da faticare a trascorrere all’aria aperta queste giornate perché davvero troppo calde. Attenzione però perché diversi modelli matematici di previsione mensile parlavano di un mese mediamente nella norma termicamente e con piogge leggermente superiori al normale proprio sulla nostra Umbria…e molti di voi sicuramente si faranno una domanda: le previsioni stagionali sono sbagliate allora, non hanno colto minimamente l’evoluzione corretta? La risposta è niente affatto, Anzi!

Vi invito per un attimo ad una riflessione: siccome il modello ci dà una evoluzione appunto mensile e mediata sull’intero Luglio e ci diceva che le temperature si sarebbero rivelate nella norma, che non sia, in previsione, una seconda parte del mese totalmente opposta alla prima e dunque con valori termici alla fine normali in media (se facciamo la sommatoria tra valori più elevati di temperatura nella prima parte e più bassi nella seconda). Anche le precipitazioni (prevalentemente sotto forma di temporali) sono pronti a dispensare grosse quantità di pioggia sul nostro territorio…in sostanza il modello potrebbe averci visto giusto davvero!!! Staremo a vedere come sempre dati alla mano ma certamente tutta la seconda parte di questo mese potrebbe regalarci davvero la bella estate, quella che io e certamente molti di voi auspicavano!

Restiamo per il momento concentrati sull’evoluzione del weekend in arrivo, che vedrà un netto cambiamento del tempo qui sulla nostra Umbria. Di seguito le previsioni del Meteo Assisi 16-18 luglio 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata che inizia “benino” con nuvole e qualche momento soleggiato, segue verso metà giornata e dal pomeriggio sviluppo di temporali su tutta la regione con rischio di fenomeni intensi e grandinate. Possibili colpi di vento nelle aree dove si verificheranno i fenomeni più intensi! Mettete al riparo le vostre auto dalla grandine. Temperature in diminuzione. Fresco addirittura in serata e durante la notte su sabato. Splendida la qualità dell’aria. Serata con il maglioncino.

Domani sabato: giornata piuttosto nuvolosa ma anche con spazi di sole soprattutto nel pomeriggio, variabile nel complesso. Possibili rovesci di pioggia e temporali nella prima parte della giornata. Temperature diversi gradi più basse del normale. Qualità dell’aria spettacolare. Serata sempre col maglioncino.

Domenica: giornata variabile nel complesso con spazi soleggiati e nuvolosità a tratti. Rischio temporali molto basso se non nullo. Sole a tratti e molte nuvole presenti nell’arco di un po’ tutta la giornata. Ventilazione moderata da nord-est e temperature massime 2-3 gradi più basse del normale. NB. Possibili lievi variazioni previsionali a causa della grande difficoltà di lettura al momento dei fenomeni.

Concludo come sempre con un breve accenno sul tempo dell’inizio della prossima settimana: prosecuzione dell’attuale trend di sole e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Le temperature massime gradualmente guadagneranno qualche grado riportandosi verso metà settimana sui valori normali del periodo. Sarà estate gradevolissima con caldo tranquillo e mai eccessivo grazie alle correnti settentrionali e di grecale che ci regaleranno bassi tassi di umidità e un clima piuttosto asciutto. A tutti voi un caro saluto da parte mia e della redazione di AssisiNews. A presto!

