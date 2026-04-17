Meteo Assisi 17-19 aprile 2026: clima come se fosse estate prima del ritorno della pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 17-19 aprile 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Cari amici lettori ben ritrovati! nel corso della settimana che vi vado illustrando si potrebbe dire che abbiamo avuto un pò di estate (anticiclone africano, sabbia nel cielo, caldo) e piogge insabbiate (parvenza di primavera). Nulla di normale insomma, ieri è tornato a farsi vedere un pò si sole e nel corso del fine settimana vi chiederete?

Bene, ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 17-19 aprile 2026:



sia oggi venerdì, che domani sabato che dopodomani domenica: tempo e clima prettamente estivo con temperature 8 gradi oltre il normale di giorno e miti anche di notte. Il sole sarà l’assoluto protagonista della scena in un contesto climatico manco a dirlo fortemente anomalo.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà invece un ritorno della pioggia e dei temporali pomeridiani e instabilità. Temperature in calo ma su valori ancora oltre il normale.

Auguriamo a tutti voi di trascorrere sereni momenti insieme!

Foto di Laura Pratt | via Unsplash

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