Meteo Assisi 18-20 marzo 2022: tirerà vento in un weekend nuvoloso

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 18-20 marzo 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, prima parte di settimana con “l’Africa sopra di noi”, cieli gialli e invisibili hanno contraddistinto l’inizio di questa settimana dopo una lunga fase fredda che ci ha interessati da inizio mese. La grande assente è sempre la pioggia che davvero in questa prima fase dell’anno si è vista con il contagocce sulla nostra regione.

Stiamo attraversando una pesante fase di siccità e non si vedono cambiamenti importanti ancora per molti giorni purtroppo. Nel corso del weekend in arrivo che si potrebbe definire con solo 5 parole: “Tutto fumo e niente arrosto” poiché l’elemento centrale sarà il vento freddo da nord-est e davvero poco o nulla di altro da segnalare, nulla cambierà dunque con le precipitazioni che resteranno le grandi assenti. Ecco le previsioni nel dettaglio:

Venerdì: giornata prevalentemente nuvolosa tra sabbia del deserto che tingerà di giallo i nostri cieli e della nuvolosità in arrivo dal nord-Africa in un contesto mite ma non troppo considerate massime sui 16-17 gradi in pieno giorno sulle nostre pianure (+ 4 oltre le medie del periodo) minime non troppo fredde causa ventilazione e nuvolosità in transito mista a sabbia del deserto. Qualità dell’aria ottimale! Ventilazione nord-orientale moderata.

Sabato: sole e nuvolosità a tratti con sostenuti venti nord-orientali. Più fresco di giorno con massime sui 14-15 gradi . nulla di altro da segnalare. L’elemento centrale sarà solo e soltanto il vento sempre moderato.

Domenica: giornata quasi speculare al sabato se non fosse per l’intensificazione del freddo e del vento da nord-est. Vento sempre il grande ed unico protagonista! Temperature in ulteriore lieve contrazione.

Chiudo con una breve anticipazione del tempo per la prossima settimana che vedrà una prosecuzione del clima anomalo, secco e la penuria di precipitazioni. Prevarranno gli spazi soleggiati. Temperature in graduale ripresa per l’attenuazione dei venti freddi.

Un pensiero prima di congedarmi con voi. Certamente il vento non aiuterà le nostre assetate falde acquifere e i nostri terreni aridi con terra spaccata dalla siccità. Speriamo davvero in un aprile diverso altrimenti davvero si inizierà a parlare di razionamento idrico. Siamo in una situazione di siccità degna delle estati più secche e l’estate deve ancora arrivare, questo per darvi una idea più chiara della situazione (nell’immagine che vi ho messo notate la nostra regione come gran parte del nord Italia, Toscana, Marche siano alle prese con una grave siccità di grado variabile da moderato fino a severo).

Buono e sereno weekend a tutti dalla redazione di AssisiNews!

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata