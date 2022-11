Meteo Assisi 18-20 novembre 2022: giornate piovose, temperature fresche ma non fredde

In diminuizione i valori a partire da domenica, qualità dell’aria splendida: le previsioni di Luca Tiberti - con importanti anticipazioni - per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 18-20 novembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno cari lettori, in questo appuntamento con voi oggi esordisco sottolineando come anche quest’anno molto probabilmente “il miracolo della natura accadrà”. Siamo ancora in forte deficit idrico (indicativamente sui 500 mm di pioggia accumulati su gran parte delle località della nostra Umbria e dobbiamo arrivare sugli 800 mm per fine anno), ma sulla carta i prossimi giorni e poi vi anticiperò nella consueta proiezione per l’inizio della prossima settimana, le precipitazioni sul nostro territorio davvero potrebbero fare la voce grossa con accumuli da record, accorciando di molto il gap pluviometrico. Già nel corso di questo weekend avremo un bel recupero con piogge abbondanti ma sarà solo “un antipasto” di ciò che potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Le temperature saranno via via in diminuzione su valori comunque ancora superiori al normale e la neve potrà cadere solo oltre 1700-1800 m. Qualità dell’aria straordinaria.

Ma vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 18-20 novembre 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: la giornata parte grigia e piovosa fin dalla notte e al mattino con accumuli pluviometrici localmente importanti. Piogge diffuse finalmente su tutto il territorio. Nella seconda parte della giornata cessazione temporanea delle precipitazioni e qualche apertura soleggiata possibile tra la nuvolosità. Ventilazione occidentale moderata. Temperature fresche ma non fredde.

Domani sabato: altra giornata grigia e piovosa per il nostro territorio con buoni accumuli di pioggia. Entra aria un po’ più fresca in quota e tende ad abbassarsi la quota neve fin verso i 1700-1800 m. Qualità dell’aria straordinaria. Temperature in diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi della notte. Ventilazione debole meridionale.

Domenica infine: miglioramento del tempo con ritorno del sole a tratti in un contesto comunque sempre di nuvolosità molto presente e un clima però più freddo per l’ingresso di venti sostenuti da nord-est. Giornata da trascorrere al caldo e comunque qualora vogliate uscire coprendovi molto bene.

Breve anticipazione, e concludo, per quanto riguarda il tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà la formazione di un profondo centro di bassa pressione sul Golfo ligure tale da generare forti e abbondanti precipitazioni sul nostro territorio e forti venti di libeccio. Tra le situazioni migliori in assoluto per la qualità dell’aria che sarà eccezionale.

A tutti un carissimo saluto da parte mia e della redazione di Assisi News e a presto! Restate sintonizzati per seguire insieme questo ennesimo miracolo della natura che anche quest’anno è in procinto di realizzarsi!

Foto: Freepik

