Meteo Assisi 19-21 maggio 2023: continua la pioggia nelle giornate fresche di una ‘strana’ primavera

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 19-21 maggio 2023.

Buongiorno cari e affezionati lettori,

un tempo si chiamava primavera, oggi si chiama pieno autunno! Nel corso dell’ultima settimana infatti abbiamo avuto un vero e proprio ciclone che dal nord-Africa è salito fin su di noi portando precipitazioni abbondanti e persino alluvionali con ingenti danni nel nord delle Marche e dell’Emilia Romagna. Quanto di più anomalo possa verificarsi davvero, l’uomo continua a disboscare a ritmi vertiginosi e ad inquinare fortemente la terra e la natura inevitabilmente passa poi a chiederci il conto. Questi fenomeni dovrebbero far capire quanto siamo insignificanti di fronte alla potenza della natura!

Maggio – lo vedremo nei giorni a venire – si congederà ancora con tante precipitazioni sul nostro territorio tuttavia, in un contesto più soleggiato delle passate giornate, ci saranno temporali soprattutto pomeridiani dalla prossima settimana ma – come vi ho scritto più volte – il temporale ha vitale bisogno del sole per formarsi dunque al mattino questo non mancherà. Intanto vediamo le previsioni per questo fine settimana che vedrà il passaggio di un’altra, l’ennesima, perturbazione carica di piogge.

Ecco le previsioni nel dettaglio il meteo Assisi 19-21 maggio 2023, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata nella quale vedremo brevi momenti con aperture soleggiate alternati ad altri nei quali sarà presente nuvolosità e precipitazioni localmente anche sotto forma di rovescio. Temperature sotto i valori normali del periodo. Venti deboli a tratti moderati da nord-est. Ottimale la qualità dell’aria che respiriamo!

Domani sabato: la giornata peggiore con tanta nuvolosità e alto rischio di precipitazioni diffuse a tutto il territorio regionale. Venti sempre di direzione nord-orientale e clima più fresco del normale. Qualità dell’aria splendida!

Domenica infine: giornata variabile meteorologicamente con momenti soleggiati più diffusi e ampi rispetto al sabato ma ancora il rischio di locali temporali nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno distribuite in forma più locale e non diffuse all’intero territorio. Le temperature massime per effetto del “sole genera temporale” temporaneamente potranno toccare anche punte superiori ai 20 gradi di giorno per poi scendere nuovamente

Breve anticipazione come sempre sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione dell’instabilità con ancora tanta pioggia soprattutto nei pomeriggi. Il sole comunque non mancherà al mattino. Auguriamo a tutti voi un sereno weekend e davvero anche se il tempo non sarà il massimo ricordate sempre di stare assieme ai vostri cari che riscalderanno e renderanno belle anche giornate grigie come queste!

