Meteo Assisi 19-21 novembre 2021: weekend di sole e bel tempo, nebbia a tratti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 19-21 novembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e un caro saluto a tutti i nostri lettori, settimana umida quella che si va concludendo e termicamente ancora una volta sopra-media, caratterizzata da passaggi nuvolosi irregolari, poca pioggia e molti momenti soleggiati in un contesto termico più primaverile che autunnale. Siamo in procinto di chiudere la terza settimana di fila con temperature più calde del normale soprattutto di giorno , qualcosa però inizia a sbloccarsi e si sta facendo vedere all’orizzonte. Quel cambiamento radicale di cui vi parlavo nel precedente intervento, nella direzione del freddo intenso sembra davvero imminente e lasciatemelo dire, non potrà che essere cosi. All’enorme surplus termico accumulato su 20 giorni di novembre per essere attenuato e riportato verso la normalità, serve un cambio drastico e forte delle condizioni termiche ed ecco spiegato l’arrivo inevitabile del gran freddo nel corso della terza ed ultima decade del mese.

Ma intanto concentriamoci al weekend in arrivo dove avremo bel tempo (soprattutto in montagna e collina) a tratti qualche banco di nebbia localmente persistente in pianura per effetto del mix (ventilazione scarsa, alta pressione che comprime l’aria dall’alto verso il basso e alto tasso di umidità nei bassi strati). Di seguito il meteo Assisi 19-21 novembre 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata da mattina a sera su colline e montagne. Più umido e localmente nebbioso sulle pianure soprattutto di prima mattina. Temperature massime intorno 16-17 (4-5 gradi oltre la norma), più basse nelle aree pianeggianti ove persisterà la nebbia per più ore e limiterà quindi il soleggiamento. Minime della notte in media. Ventilazione scarsa dai quadranti nord-orientali di giorno. Qualità dell’aria molto bassa di notte , buona in pieno giorno per effetto della debole ventilazione che darà una “spazzata” agli inquinanti nell’aria.

Domani sabato: giornata quasi fotocopia del venerdi, se escludiamo le solite locali nebbie possibili sulle pianure durante le ore della notte e del primo mattino. Temperature massime in pieno giorno intorno 17 gradi (4-5 gradi oltre il normale). Minime della notte attorno 4-5 gradi (in media ) Ventilazione sempre molto scarsa e clima umido di notte e mite di giorno (nebbia permettendo sempre).

Domenica: giornata progressivamente più nuvolosa dal pomeriggio, rispetto alle altre con clima umido di notte e al primo mattino. Scarsa la ventilazione. Minime della notte intorno 8 gradi (+3 rispetto alla normalità), massime diurne intorno 15 gradi (+3 rispetto al normale). N.B.: La mappa si riferisce alle ore del primo pomeriggio! Al mattino sarà più soleggiato (sempre laddove non ci saranno riduzioni di visibilità per locali nebbie).

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vi anticipo sarà instabile con elevato rischio pioggia. Spazi soleggiati limitati.

A tutti voi, i vostri cari e alle vostre famiglie l’augurio da parte mia e della redazione di trascorrere giornate serene e spensierate!

