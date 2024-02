Meteo Assisi 2-4 febbraio 2024, più freddo la notte e di giorno una ‘finta primavera’

Il vero inverno tarda ad arrivare nonostante le gelate mattutine, la svolta arriverà dopo il 10 febbraio: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 2-4 febbraio 2024, come sempre con uno sguardo anche all’Umbria.

Buongiorno e ben trovati a tutti,

è iniziato ieri l’inverno meteorologico, e come vi scrissi precedentemente, con ben due mesi di ritardo esordirà – stando agli ultimi aggiornamenti – ancora in veste anticiclonica con clima molto mite di giorno e freddo e umido in pianura di notte.

Grave anomalia finora in montagna con assenza totale di neve fino ad alte quote sul nostro territorio. Ma la svolta netta sta per arrivare. Il freddo se arriva tardi poi arriva più forte e la neve cadrà abbondante molto presto.

Altro, ennesimo fine settimana assolutamente soleggiato e mite dunque non perdete occasione di uscire soprattutto in montagna laddove l’aria sarà pulita e tiepida di giorno. In pianura continua invece un forte inquinamento causa alta pressione e scarsa ventilazione.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 2-4 febbraio 2024:

Oggi venerdì, domani sabato e domenica: sole assoluto protagonista della scena, sarà primavera e il freddo umido del mattino sarà seguito da un gradevole tepore diurno. Ventilazione scarsa, persiste la scarsa qualità dell’aria in pianura.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del clima mite e soleggiato in attesa del netto cambio circolatorio che interverrà dopo il 10 del mese probabilmente. Restate sintonizzati, l’inverno inizia ora.

Buon fine settimana a tutti e grazie sempre per seguirci con affetto. A presto, dalla redazione meteo di Assisi News!

Foto: Freepik

