Meteo Assisi 20-22 marzo 2020: bel tempo, da lunedì ondata di freddo anomala

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 20-22 marzo 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend in cui, come per le prossime settimane successive, conterà soltanto stare in casa e non muoversi assolutamente.

Buongiorno ed è proprio il caso di dirlo buona quarantena a tutti. Con questo weekend si chiude ufficialmente l’inverno o meglio la primavera e dopo tre mesi quasi ininterrotti di assenza di inverno, stratosfera “congelata” e corrente a getto a velocità record, qualcosa di grosso bolle in pentola. L’inverno dopo essere stato il grande assente finora, si riprenderà ampiamente una rivincita e sarà molto probabilmente uno scacco matto alla primavera che ci lascerà in modo repentino, mi sembra giusto, dopo un intero inverno travestito da primavera ora ecco la primavera e arrivare l’inverno, tutto il contrario di tutto.

Ma come sempre vediamo per cominciare il meteo Assisi 20-22 marzo 2020 che ci attenderà nel corso di questo ultimo fine settimana invernale. Come sempre, uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata che inizierà con cieli sereni e pressoché sgombri di nuvole poi gradualmente nel corso della giornata arrivo di velature appanna-sole e qualche nube in più tuttavia la giornata resterà bella e molto mite con temperature da inizio maggio, massime oltre i 20 gradi e circa 10-12 gradi sopra il normale, minime notturne invece ancora un po’ freddine per effetto della lunghezza ancora elevata della notte. Ventilazione debole dai quadranti sud-occidentali. (La mappa si riferisce alle ore centrali del giorno grosso modo, nella prima mattina inizialmente il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi).

Sabato: sole appannato per l’intera giornata da velature clima sempre molto più caldo del normale con massime tra 20 e 22 gradi. Permane il bel tempo anche in questa giornata ma sarà l’ultima prima dell’arrivo del radicale cambiamento del giorno successivo. Ventilazione ancora per questa giornata debole dai quadranti sud-occidentali.

Domenica: giornata che inizierà con una certa nuvolosità al mattino che localmente potrà generare qualche goccia di pioggia segnatamente sulla parte centro-meridionale della regione, a seguire nel corso del pomeriggio il cielo tenderà maggiormente ad aprirsi prima nel nord della regione poi a sud per l’ingresso da nord-est dell’aria fredda dalla Russia la quale tuttavia in questa giornata non sarà cosi fredda come nei giorni subito successivi, in serata coprirsi bene che inizierà a farsi sentire il freddo. (N.B. Previsione con un certo margine di incertezza per questa giornata).

Vi anticipo per concludere che domenica mattina vi aggiornerò con uno speciale dedicato interamente a questa intensa fase fredda in arrivo ad inizio settimana momento nel quale addirittura potrebbero tornare ad essere imbiancate tutte le pianure della nostra regione.

A presto dunque e un buon weekend a tutti da parte di tutta la redazione di AssisiNews. E mi raccomando, restate a casa!