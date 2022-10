Meteo Assisi 21-23 ottobre 2022: caldo fuori stagione e clima estivo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 21-23 ottobre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno a tutti cari lettori, prima parte di settimana semi-estiva (se non fosse per le minime della notte e locali banchi di nebbia al primo mattino), si sono susseguite giornate davvero splendide che hanno fatto rivivere momenti davvero molto piacevoli a tutti noi umbri. Attenzione però in quanto non è finita qui! nel corso della prossima settimana ci sarà ancora una prosecuzione di questo clima decisamente fuori stagione. Nel corso del fine settimana in arrivo cambierà di poco l’assetto barico sul nostro territorio e il tempo si evolverà semplicemente in una maggiore presenza di velature appanna-sole , velature più compatte a tratti o nuvolosità di passaggio, quindi un sole “un pò disturbato”. Le temperature resteranno ampiamente oltre i valori normali del periodo di circa 7-8 gradi.

Vediamo le previsioni insieme ora nel dettaglio per il Meteo Assisi 21-23 ottobre 2022, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Venerdì: giornata che trascorrerà tra velature appanna-sole e qualche passaggio nuvoloso locale a tratti in un contesto termico assai mite e gradevole. Temperature massime intorno 23 gradi (+ 7 gradi oltre il normale), minime della notte intorno 16 gradi (+ 8 gradi rispetto al normale). Ventilazione meridionale.

Sabato: giornata simile al venerdì ma con nuvolosità più accentuata, sole che andrà e verrà ad intermittenza in un contesto sempre estivo. temperature stazionarie. Ventilazione moderata da meridione.

Domenica: giornata che torna ad essere in prevalenza soleggiata con velature e nuvolosità più diradata e blanda. Temperature in crescita fin verso i 26 gradi (+ 10 gradi sopra la media). Ventilazione sempre meridionale.

Finisco con la solita e breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una sostanziale prosecuzione del clima estivo pur in un contesto di passaggi di nuvolosità ad intermittenza. Asciutto.

