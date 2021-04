Meteo Assisi 23-25 aprile 2021: weekend gradevole, poi peggiora di nuovo

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 23-25 aprile 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e un buon venerdì a tutti, siamo all’ultimo weekend di questo mese di aprile, che molto probabilmente lo chiuderemo con temperature mediamente più basse del normale. Il clima mite, lo vedremo nei prossimi giorni, si potrebbe dire che “arriverà proprio in zona Cesarini” ma solo per pochi giorni e a seguire tornerà da martedì in poi nuovamente la pioggia. Possiamo affermare che quest’anno i due mesi di febbraio ed aprile si siano letteralmente “passati il testimone”, a febbraio abbiamo avuto le temperature e il clima di aprile, mentre ad aprile ha fatto febbraio.

Ma ora come ogni fine settimana siamo all’appuntamento con voi per avere una panoramica sul tempo che farà nel corso del weekend e dunque voglio darvi una buona notizia che farà piacere a tanti amanti del sole e del clima mite e gradevole: avremo giornate molto piacevoli da trascorrere all’aria aperta con sole largamente presente e dunque via libera a belle passeggiate e alle lavatrici!

Ecco le previsioni nel dettaglio:

Oggi venerdÌ: sole largamente presente per tutta la giornata con soltanto qualche innocua nube di bel tempo in più a tratti. Temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado portandosi intorno 20 gradi sulle pianure interne della nostra regione. Ventilazione moderata dai quadranti nord-orientali e qualità dell’aria spettacolare!



Sabato: la giornata più bella e più soleggiata della serie con sole unica assoluto protagonista della scena. Ventilazione debole e solo a tratti moderata dai quadranti nord-orientali e temperature in ulteriore lieve salita fin su valori intorno 22 gradi in pieno giorno. Qualità dell’aria sempre molto buona.

Domenica: sole nel complesso prevalente, tuttavia ci saranno degli annuvolamenti a tratti soprattutto tra pomeriggio e serata. Ventilazione in rotazione nel corso della giornata dai quadranti sud-occidentali e temperature in ulteriore aumento fin su valori intorno 23-24 gradi sulle pianure. Qualità dell’aria buona e clima molto mite e gradevole.

Concludo con un breve flash sul tempo che dovremmo avere nel corso della prima parte della nuova settimana, che vedrà un avvio ancora discreto lunedì ma con nuvolosità in progressivo aumento nel corso della giornata e poi il ritorno della nuvolosità più diffusa e della pioggia da martedi a seguire. Temperature in nuova flessione.

A tutti voi da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews un caro saluto e un buon weekend!

