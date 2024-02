Meteo Assisi 23-25 febbraio 2024: clima primaverile, forte vento e poca pioggia

Fine settimana più grigio ma con temperature sempre miti: la poca pioggia verrà a sciupata rapidamente dal forte vento, le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 23-25 febbraio 2024, come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Buon venerdì cari lettori, continua la pesantissima anomalia termica e pluviometrica sul nostro territorio, temperature primaverili e nulla di inverno. La pioggia tenterà un “assalto” oggi pomeriggio, ma sarà “toccata e fuga”, un episodio con buon accumulo ma pioggia che cadrà su terreni ‘cementificati’ dalla perdurante siccità da oltre un mese a questa parte, già stasera cesserà tutto e resterà solo il vento moderato a tratti forte che a nulla servirà ai nostri terreni arsi e siccitosi.

Troppo poco davvero il passaggio piovoso “missilistico” di oggi pomeriggio, il protagonista del weekend sarà il vento mite sia domani sabato che dopodomani domenica che asciugherà velocemente la pioggia di oggi. Si formerà un centro di bassa pressione nel Tirreno che poi marcerà verso sud in posizione poco congeniale per far piovere nel giusto modo sul nostro territorio. Neve solo sulle cime più alte del nostro Appennino.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme, per il meteo Assisi 23-25 febbraio 2024:

Oggi venerdì: nuvole e sole al mattino e venti tesi da sud, peggiora come detto sopra “missilisticamente nel pomeriggio” cessa tutto dalla sera. Clima primaverile.





Domani sabato e dopodomani domenica: giornate complessivamente nuvolose con timidi spazi soleggiati a tratti. Vento assoluto protagonistica! Qualità dell’aria straordinaria!

Breve anticipazione e concludo, sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà il perdurare della nuvolosità e del vento, ma pioggia con il contagocce e che quella misera che cadrà verrà subito asciugata dal vento.

Auguriamo a tutti voi sempre un sereno weekend assieme ai vostri carissimi. A presto, dalla redazione di Assisi News!

Foto: redazione Assisi News

