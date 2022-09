Meteo Assisi 23-25 settembre 2022: tempo “inaffidabile”, il vero autunno è alle porte

Fine settimana che inizia con il sole, poi via via meteo altalenante: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 23-25 settembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Il fine settimana di “Economy of Francesco” ricco di appuntamenti: sabato ad Assisi Papa Francesco, domenica anche l’Umbria al voto per le Elezioni Politiche.

Buongiorno ai nostri lettori, settimana nel complesso soleggiata e con temperature qualche grado al di sotto dei valori normali del periodo (3-4 gradi in meno). Questo settembre finora è stato caratterizzato da giornate spesso soleggiate e da precipitazioni in casi sporadici anche abbondanti ma solo in forma locale e isolata. Questo tipo di piogge non sono utili in quanto non generalizzate come sarebbe invece normale in questo momento dell’anno. Attenzione però da sabato pomeriggio in avanti per qualche giorno si affacceranno le vere piogge quelle benefiche e generalizzate, le tanto attese e le grandi latitanti sinora e qualcosa inizierà a cambiare. L’autunno entrato da calendario il 21 settembre sembra volerci far vedere il suo vero volto. Staremo a vedere come sempre. Intanto vediamo il tempo previsto per il fine settimana in arrivo, con il Meteo Assisi 23-25 settembre 2022 e uno sguardo come sempre attento all’Umbria:

Oggi venerdì: Giornata con il sole assoluto protagonista della scena. Cieli sereni e sgombri da nubi fino a sera momento nel quale si faranno vedere delle velature alte e sottili (ma ormai sarà buio) . Giornata straordinaria per le uscite. Temperature massime intorno 23 gradi (2 gradi più basse del normale). minime della notte in linea con il periodo . Ventilazione debole in rotazione da sud-ovest man mano che ci avviciniamo alla serata.

Sabato: la giornata che vedrà ad Assisi Papa Francesco, via via sarà sempre più nuvolosa e tendente a coprirsi del tutto il cielo. Arrivo di piogge un pò su tutto il territorio verso fine giornata, deboli inizialmento poi forti durante la notte su domenica. Temperature stazionarie nei valori massime sempre intorno 23 gradi, minime in forte aumento per effetto della copertura nuvolosa che arriverà nella notte precedente. Ventilazione moderata da sud. Speciale menzione per il meteo durante la visita del Santo Padre: pioggia scongiurata in questo frangente e solo molta nuvolosità di passaggio e ventilato per venti da meridione. NB le piogge indicate in mappa arriveranno solo a fine giornata!!!! la giornata sarà per la maggior parte asciutta e ventosa!

Domenica: giornata delle Elezioni Politiche caratterizzata da molte piogge un pò ovunque molto ben distribuite in un contesto climatico fresco e umido. Ventilazione debole da meridione. Buona consultazione elettorale per questa giornata a tutti i nostri lettori.

Inizio di settimana prossima e concludo: il tempo rimarrà inaffidabile e ci saranno diverse occasioni di pioggia. L’autunno è ai nastri di partenza e si farà vedere nel più classico dei modi che si addicono a questa stagione.

Buon fine settimana, da Assisi News!

