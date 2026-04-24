Meteo Assisi 24-26 aprile 2026: continuano le temperature piacevoli

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 24-26 aprile 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori e buon venerdì a tutti voi, giornate primaverili quelle che abbiamo vissuto nel corso della prima parte di settimana con pioggia e sole e temperature in linea con i valori normali di fine aprile. Nel corso del fine settimana in arrivo nuova recrudescenza calda, un po’ ciò che abbiamo vissuto nel finale della scorsa e nuovamente temperature sulle nostre pianure umbre su valori sopra media tra 25 e 27 gradi (tipiche di fine Maggio, inizio Giugno).

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 24-26 aprile 2026:

Sia oggi venerdì, che domani sabato che dopodomani domenica: sole unico ed assoluto protagonista della scena con debole ventilazione dai quadranti occidentali. Clima simil-estivo in pieno giorno. Giornate spettacolari tutte da gustare e sfruttare per fare uscite di ogni genere!

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana prima di congedarmi con voi che vedrà dapprima una prosecuzione del tempo vissuto nel weekend segue da mercoledì aumento dell’instabilità pomeridiana con il rischio di locali rovesci di pioggia. Temperture sempre rigorosamente sopra media.

© Riproduzione riservata