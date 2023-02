Meteo Assisi 24-26 febbraio 2023: weekend dai due volti, dalla ‘primavera anticipata’ al rischio nevischio anche in pianura

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 24-26 febbraio 2023.

Buongiorno cari lettori,

fase molto mite quella che stiamo attraversando in questi giorni con temperature da metà Aprile, situazione perciò assai anomala per il periodo. La natura cerca di “riparare il danno” e allora questa enorme bolla calda in arrivo dall’Africa trova i nostri mari freddi e si forma della nuvolosità bassa cosi che dal mare riesce ad arrivare fin su tutta la nostra Umbria creando quella barriera naturale al calore esagerato in arrivo da sud. Il miracolo della natura! Come scritto tuttavia nei precedenti editoriali questa fase molto mite avrà vita breve e già nel corso di questo weekend le temperature subiranno un netta flessione su valori invernali. Con un leggero ritardo nella tabella di marcia in quanto credevo potesse iniziare dal 20 febbraio questa fase molto fredda.

Una parentesi va aperta però, domenica inizierà ad affluire aria sempre più fredda di matrice artico-continentale, per non dire gelida dal centro Europa verso di noi, si formerà una bassa pressione sottovento alle Alpi sull’Alto Tirreno o forse il centro Tirreno, la cui collocazione al momento è impossibile da decifrare esattamente e come recita un noto proverbio, “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, o per meglio dire in questo caso, la montagna” tra il centro Europa e la nostra Umbria ci sono le Alpi, una enorme barriera, perciò l’aria fredda non potendo arrivare diretta su di noi sarà “costretta” ad aggirare questo ostacolo rientrando dai due lati occidentale e orientale.

I modelli matematici in questo contesto “sudano le 7 camicie” per inquadrare l’evoluzione perciò le previsioni che vi farò per domani e per sabato godono di una buona probabilità di realizzazione ma per domenica e l’inizio della nuova settimana sarà pressoché impossibile dare una corretta e precisa evoluzione. Vediamo ora le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 24-26 febbraio 2023, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata in prevalenza nuvolosa tuttavia il sole a tratti si farà largo in modo “muscolare” . ventilazione debole da meridione e clima primaverile.

Domani sabato: Giornata che parte con nuvolosità e sole a tratti poi il tempo volgerà al peggioramento e arriverà la pioggia tra pomeriggio e serata. Ventilazione in rinforzo da sud e clima da inizio maggio.

Domenica infine: giornata assai grigia e piovosa con rovesci di pioggia a tratti anche forti. Dal tardo pomeriggio ed in serata arrivo dell’aria fredda e abbassamento rapido della quota neve con una discreta possibilità che possa arrivare persino in pianura. Ventilazione meridionale moderata. Nella mappa ho indicato pioggia e neve perché basterà un minimo, leggerissimo spostamento del centro di bassa pressione che si formerà sul tirreno per far cambiare radicalmente l’evoluzione relegando la neve solo sulla parte alta dei nostri rilievi o addirittura in pianura

Concludo con la solita breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana, che vedrà una prosecuzione del maltempo. Impossibile al momento dire esattamente se nevicherà in pianura sulla nostra Umbria ad inizio settimana ma le probabilità c’è e non si può escludere. La posizione dei minimi di pressione che si andranno formando sul Tirreno e l’esatta evoluzione la si potrà avere soltanto a 24h dall’evento.

Invito comunque tutti i nostri affezionati lettori a seguire i nostri aggiornamenti perché il ritorno della neve in pianura sulla nostra Umbria si avvicina e la vedremo sicuramente cadere da qui a metà Marzo. Saluti cari a tutti i nostri lettori e alle vostre famiglie!

