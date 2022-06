Meteo Assisi 24-26 giugno 2022: continua il ‘clima insopportabile’

Solo sabato una certa nuvolosità e ventilazione di libeccio, ma il termometro non scenderà sotto i 30 gradi. Le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 24-26 giugno 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno a tutti i nostri affezionati lettori, continua senza sosta la lunga fase di caldo anomalo e “insopportabile” che contraddistingue le nostre giornate. Siamo in estate ma non si riesce ad uscire di casa a causa del troppo caldo che tra afa e sabbia del deserto sospesa in aria da diversi giorni appare fastidioso anche nelle ore notturne.

Purtroppo questa pesante fase non accennerà a placarsi se non di poco nella sola giornata di sabato grazie all’ingresso temporaneo (toccata e fuga) di una certa nuvolosità e ventilazione di libeccio che “stempererà i bollori” fermando la massima sui 32-33 gradi (+7 gradi rispetto al normale). Già domenica nuovo incremento termico con punte di 38 gradi sulle pianure. La raccomandazione che faccio è come sempre in queste giornate a dir poco estreme di fare le vostre commissioni la mattina presto, poi dalle 11 restate in casa fino a sera per evitare l’esposizione al sole fastidioso e al caldo fuori norma.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il il meteo Assisi 24-26 giugno 2022, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: diciamolo subito, quando abbiamo l’Africa sopra di noi il cielo non è mai bello e azzurro come dovrebbe essere abbiamo molta sabbia sospesa in aria quindi il sole sarà appannato, circondato da un velo giallognolo, un sole a tratti oscurato da brevi passaggi nuvolosi dal deserto. Clima molto più caldo del normale e temperature massime 9 gradi più alte di quello che dovrebbe essere sulle pianure. Ventilazione molto calda debole di libeccio. Minime della notte tipiche dei tropici, poco refrigerio anche in piena notte.

Domani sabato: la giornata “più sopportabile” delle 3 con l’ingresso di venti meno caldi dall’oceano e di una certa nuvolosità più compatta al mattino che abbasseranno il soleggiamento e le colonnine di mercurio su valori comunque sempre molti gradi sopra la norma fermandole sui 32-33 gradi. Giornata per tirare un piccolo sospiro di sollievo è il termine più giusto! Minime della notte sempre tropicali

Domenica infine: giornata bella e soleggiata su centro e nord regione, passaggi a tratti di nuvolosità nel pomeriggio su sud regione, probabilmente il giorno nel quale il sole avrà più spazio ma con un nuovo netto incremento termico su valori vicini ai 38 gradi sulle pianure. Venti bollenti meridionali con forte sensazione di disagio fisico nelle ore centrali del giorno. Evitate di uscire tra le 11 e le 20! Minime della notte e massime del giorno entrambe 10 gradi più calde del normale. Tanta sabbia nel cielo.

Concludo con un breve accenno sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una ulteriore impennata dei termometri su valori tra lunedì e mercoledì prossimi ai 40 gradi sulle pianure! Clima davvero insopportabile con rischi per la salute. Fate tutte le vostre commissioni la mattina presto tra le 8:30 e le 10:30 e poi restate in casa fino a sera ristorando con ventilatori o climatizzatori i vostri ambienti domestici. A tutti l’augurio di trascorrere giornate serene e mi raccomando state vicini sempre alle persone che vi vogliono più bene! A presto, la redazione di Assisi News !

Foto di Raphaël Biscaldi | via Unsplash

