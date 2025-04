Meteo Assisi 24-27 aprile 2025: clima mite e gradevole ma occasionali temporali

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 24-27 aprile 2025, il lungo ponte del 25 aprile, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori e ben ritrovati in questa edizione flash per il meteo Assisi 24-27 aprile 2025 che include anche il ponte del 25 aprile.

Le giornate di oggi e domenica saranno caratterizzate da spiccata instabilità diurna con sole prevalente al mattino e occasionali rovesci anche temporaleschi pomeridiani, farà eccezione la giornata di mezzo del sabato nella quale sembra possibile una temporanea cessazione dei temporali diurni e sole presente per tutta la giornata. Il clima resterà mite e gradevole… tornerò poi ad aggiornarvi sul tempo per il ponte del 1 Maggio nel prossimo editoriale…a presto e una buona festa della liberazione a tutti!

Secondo Fabio Pauselli di Umbria meteo, inoltre, fino al 25 aprile tutta l’Umbria farà i conti con l’instabilità atmosferica a causa del passaggio di due impulsi provenienti dal Nord Europa: il primo è atteso tra il 23 e il 24 e sarà più occidentale, producendo un’instabilità più accesa che porterà anche probabili grandinate, mentre il secondo è atteso per il 25 aprile e sarà più orientale, causando temporali pomeridiani e serali con calo delle temperature. Proprio per quanto riguarda le temperature, “Ora siamo 2-3 gradi sopra media e andremo 1-2 sotto media, ma da domenica torneranno a crescere”. La giornata migliore sarà sabato 26 aprile, quando tornerà il sole.

