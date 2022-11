Meteo Assisi 25-27 novembre 2022: weekend nuvoloso, freddo la prossima settimana

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 25-27 novembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno cari lettori, continua, senza sosta alcuna, il grandissimo recupero pluviometrico anche durante questa settimana grazie alle precipitazioni abbondanti e cosa importante molto ben distribuite su tutto il territorio regionale. Siamo arrivati al momento mediamente sui 625 mm di accumulo annuo e dobbiamo arrivare a circa 800 mm a fine anno. Ancora siamo leggermente sotto al normale ma ci stiamo avvicinando “a grandi falcate”. Il miracolo della natura sta continuando senza sosta in un contesto termico ancora leggermente più caldo del normale tuttavia gradualmente più freddo ma non troppo per effetto della copertura nuvolosa e dei venti che faranno sì che l’irraggiamento notturno non ci sarà. Clima più freddo invece nel corso della prossima settimana con l’insistenza di questi venti che traghetteranno aria sempre più fredda dall’est Europa verso di noi. Qualità dell’aria per tutto il fine settimana splendida.

Vediamo assieme le previsioni nel dettaglio per quanto riguarda il meteo Assisi 25-27 novembre 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria

Oggi venerdì: giornata via via sempre più nuvolosa con arrivo di precipitazioni verso fine giornata ma con accumuli modesti al suolo. Ventilazione debole in rotazione temporanea da meridione. Temperature fredde ma non troppo, sensazione di freddo più che altro generata dalla tanta umidità nell’aria!

Domani sabato: arrivano i venti sostenuti e fastidiosi da nord-est per effetto dello sprofondamento di un minimo depressionario dal basso tirreno verso la Sicilia. In questi casi la nostra regione riceve “tanto fumo ma niente arrosto” (PROTAGONISTA ASSOLUTO SARA’ IL FORTE VENTO!!). Precipitazioni, tolte le poche previste durante le prime 6-8 ore del giorno che cesseranno poi rapidamente del tutto lasciando spazio a schiarite soleggiate e a parte qualche modesta goccia di pioggia sulle aree appenniniche che si affacciano verso le Marche, per il resto davvero poco o nulla. Qualità dell’aria straordinaria!

Domenica infine: giornata che trascorrerà tra sole e nuvole ad intermittenza in un contesto molto ventoso e sensazione di freddo accentuata dalla presenza di sostenuti venti da nord-est. Precipitazioni assenti. Più freddo.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana prima di concludere il mio consueto appuntamento con voi: avremo una prosecuzione del flusso di queste correnti da nord-est con giornate fredde, il sole sarà presente ad intermittenza e a tratti ci sarà la possibilità di vedere delle precipitazioni con anche delle spolverate di neve sui rilievi. Copritevi bene!

A tutti voi come sempre l’augurio da parte mia e della redazione di trascorrere serene e piacevoli giornate!

Foto: Freepik

