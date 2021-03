Meteo Assisi 26-28 marzo 2021: weekend fra sole e nubi, da lunedì piena primavera

Temperature in aumento, dalla prossima settimana sole assoluto protagonista. Le previsioni di Luca Tiberti per AssisiNews

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 26-28 marzo 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno cari lettori, dopo una prima parte di settimana a dir poco glaciale, con un ritorno di temperature tipicamente invernali, con questo weekend si andrà ristabilendo quel “tepore primaverile” tanto gradevole quanto atteso da molti di noi. Si è infatti andato esaurendo da ieri quel flusso di correnti dall’est Europa e si vanno affermando correnti da ovest decisamente più umide e tiepide. Le prossime giornate come tipicamente avviene in queste fasi, nelle quali in particolare l’aria più calda si insinua inizialmente sopra quella più fredda, saranno a tratti interessate dal passaggio di nuvolosità un po’ più consistente (lo vedremo soprattutto sabato), poi da domenica e nei giorni a seguire garantiti valori termici da inizio maggio.

Ecco intanto le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 26-28 marzo 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata in prevalenza soleggiata da mattina a sera con nuvole o velature presenti a tratti ma che non oscureranno che di poco il sole. Temperature in aumento con massime diurne vicine ai 20 gradi nelle pianure centrali della nostra regione. Ventilazione debole dai quadranti occidentali. Qualità dell’aria buona.

Sabato: la giornata più nuvolosa di questo fine settimana. Molta la nuvolosità presente e sole che si affaccerà solo per brevi tratti. Clima che resta mite e ventilazione tra debole e moderata dai quadranti occidentali. Qualità dell’aria discreta. Scarse o del tutto assenti le precipitazioni eventualmente presenti.

Domenica: giornata che torna ad essere ampiamente soleggiata da mattina a sera e temperature in lieve aumento fin su valori intorno ai 22 gradi in pieno giorno. Ventilazione sempre occidentale di debole intensità. Qualità dell’aria in deterioramento.

Anticipazioni sul tempo per l’inizio della prossima settimana: sarà pieno maggio con temperature tra 22 e 25 gradi. Clima molto più caldo del normale, sole unico assoluto protagonista della scena.

A tutti voi i più cari saluti e l’augurio di un sereno weekend da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews!

Foto in evidenza pixabay