Meteo Assisi 27-29 maggio 2022, dopo il gran caldo ecco un weekend di instabilità

Torna puntuale, come ogni venerdì su Assisi News, l’appuntamento con le previsioni del tempo curate da Luca Tiberti: ecco nello specifico il meteo Assisi 27-29 maggio 2022. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria.

Buongiorno carissimi lettori, dopo una prima parte di settimana da piena estate, nel corso del fine settimana in arrivo vivremo giornate “più instabili”, il sole avrà più spazio al mattino, nel corso dei pomeriggi (momenti più caldi delle giornate) si accentuerà un certo contrasto esaltato dall’indebolimento dei geo-potenziali in quota e dall’ingresso di aria più fresca da nord tra sabato e domenica. Saranno proprio queste due giornate quelle nelle quali saranno più diffusi e abbondanti i fenomeni temporaleschi e quelli in cui si avvertirà un più marcato abbassamento termico diurno.

Vediamo ora le previsioni nel dettaglio per quanto riguarda il meteo Assisi 27-29 maggio 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Venerdì: giornata che inizia bene al mattino con spazi di sole, al pomeriggio più instabile con rischio di locali rovesci. Temperature massime e minime in questa giornata sempre molti gradi più calde del normale (in temporanea flessione solo nei locali momenti piovosi). N.B. Nella mappa ho inserito la possibilità di piogge e rovesci un pò ovunque ma saranno fenomeni molto più isolati e localizzati rispetto alle altre due giornate!

Sabato: giornata che inizia con spazi di sole al mattino, segue rischio di rovesci temporaleschi diffusi e anche di forte intensità. Temperature in flessione più marcata in concomitanza di fenomeni temporaleschi intensi. Ventilazione nel corso della giornata via via più intensa da nord-est. Clima decisamente più fresco dalla serata.

Domenica: la giornata più fresca della serie! Sole e nuvolosità al mattino, segue nuovo incremento del rischio di rovesci temporaleschi diffusi nel pomeriggio. Netta diminuzione termica rispetto alle altre due giornate (nelle quali si apprezzava soprattutto nei pomeriggi o nei momenti piovosi locali).

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un miglioramento del tempo deciso già da lunedì e rapidamente le temperature si riporteranno su valori molto più caldi del normale già da martedì.

A tutti voi l’augurio di trascorrere giornate serene in compagnia dei vostri cari!

Foto di realfish | via Unsplash

© Riproduzione riservata