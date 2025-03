Meteo Assisi 28-30 marzo 2025: cieli grigi, pioggia e freddo

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 28-30 marzo 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori,

come avete potuto vedere il tempo si è “dinamicizzato” dopo il grande riscaldamento in alta atmosfera , nei prossimi giorni raggiungerà anche le basse quote costringendo il vortice polare ad una grande destabilizzazione. Rischio ad Aprile di freddo tardivo e speriamo niente gelate notturne. Nel weekend in arrivo altro non avremo che una prosecuzione dei cieli grigi e della pioggia a tratti in un contesto termico più freddo del normale di qualche grado.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 28-30 marzo 2025:

oggi venerdì e domani sabato: giornate molto simili con tanta nuvolosità, spazi soleggiati molto molto esigui e piogge ad intermittenza. Clima più freddo del normale di qualche grado. Ventilazione moderata nord-orientale

domenica infine: Maggiori spazi soleggiati rispetto alle due precedenti giornate e residue breve precipitazioni possibili al mattino, seguono schiarite sempre più ampie dalla tarda mattinata in avanti. Temperature in ripresa su valori massimi di 15-16 gradi in linea con i valori normali del periodo. Ventilazione nord-orientale. NB (possibili lievi variazioni previsionali a causa di un minimo di bassa pressione presente sull’adriatico insidioso)

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un miglioramento temporaneo del tempo con sole che torna ad affermarsi e temperature altalenanti per l’ingresso di venti freddi di tramontana martedì.

A tutti l’augurio di trascorrere un sereno weekend dalla nostra redazione!

Foto di Martin Adams | via Unsplash

© Riproduzione riservata