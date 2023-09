Meteo Assisi 29 settembre – 1 ottobre 2023: weekend a tutto sole, come in piena estate

Temperature molto più vicine al mese di luglio che a settembre, e la prossima settimana sarà lo stesso: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Le previsioni di oggi sono per il meteo Assisi 29 settembre – 1 ottobre 2023.

Buongiorno a tutti, settimana quella in corso double face che ha visto una prima parte ventilata e con temperature tipiche del periodo e una seconda che culminerà nel fine settimana invece pienamente estiva con temperature che, lo vedremo, sarebbero normali a luglio invece siamo a fine settembre!

Sole assoluto protagonista con temperature via via sempre più alte di giorno su valori dai 6 a 8 gradi più calde del normale. Vediamo le previsioni nel dettaglio:

Oggi venerdì, domani sabato e dopodomani domenica: sarà piena estate con temperature molto più alte del normale di giorno, con picchi estremi sulle pianure anche di 30 gradi. Venti asciutti nord-orientali deboli. Minime della notte solo un paio di gradi oltre il normale intorno 14-15 gradi. Poco o nulla da aggiungere davvero, il sole sarà assoluto protagonista.

Dopo le previsioni sul meteo Assisi 29 settembre – 1 ottobre 2023, breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che non vedrà sostanziali variazioni rispetto al weekend con ancora tanto sole e temperature molto più alte del normale.

Buon fine settimana a tutti e godetevi queste bellissime giornate!

