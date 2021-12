Meteo Assisi 3-5 dicembre 2021: fase instabile, weekend discreto

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 3-5 dicembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben ritrovati cari affezionati lettori, ci teniamo a ringraziarvi per l’affetto col quale seguite questa rubrica e grazie a voi cercheremo sempre di essere precisi e puntuali con questo appuntamento del venerdì mattina. Bene, si è chiuso un mese di novembre che possiamo dire si sia rivelato double face, ad una prima metà eccezionalmente calda è seguita una seconda parte più fredda e piovosa che ha riequilibrato il sistema. Nel complesso la piovosità si è comunque rivelata sotto il normale complice la direzione delle correnti nord-occidentali che “purtroppo” nel cammino dalla Francia verso di noi incontrano le Alpi le quali fanno perdere tra tutto circa il 40% del potenziale piovoso della massa originaria.

Fase instabile con tempo tuttavia non completamente brutto nei prossimi giorni, va sottolineato, farà freddo ma a tratti, pioverà ma non sempre in sostanza un fine settimana così così.

Vediamo insieme a voi le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 3-5 dicembre 2021, con uno sguardo come sempre attento all’Umbria.

Venerdì: la giornata migliore! Tanto sole, poca ed innocua nuvolosità di passaggio nelle primissime ore del giorno con qualche residua precipitazione ma poi solo tanto tanto vento da nord-est! Coprirsi molto bene perché farà più freddo. Temperature in diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi della notte. Splendida la qualità dell’aria…Via liberissima alle lavatrici! (La mappa si riferisce alle ore centrali del giorno).

Sabato: giornata a due facce! Prima parte in parte soleggiata e in parte nuvolosa con ventilazione moderata a tratti forte da sud. Seconda parte molto, molto piovosa tra tardo pomeriggio, serata e notte su domenica con accumuli notevoli. Qualità dell’aria spettacolare! Clima freddo.

Domenica: giornata molto nuvolosa e piovosa per gran parte , sole presente davvero poco, temperature in lieve aumento per effetto della ventilazione mite meridionale che riporterà temporaneamente a salire la colonnina di mercurio. Giornata anche questa , pioggia a parte , da incorniciare per quanto riguarda la qualità dell’aria!! Tutti i gas di scarico di fabbriche, automobili, fumi dei camini, andranno a dispersi rapidamente facendoci respirare bene!

Come sempre, e mi avvio a concludere questo appuntamento con voi, una breve anticipazione sul tempo che dovremo attenderci per l’inizio della nuova settimana entrante: sole e nuvolosità si spartiranno equamente la scena in un contesto freddo, qualche banco di nebbia locale possibile al primo mattino. Copritevi sempre bene! Sempre ventoso e qualità dell’aria spettacolare!

