Meteo Assisi 3-5 febbraio 2023: sole e bel tempo, prima di un nuovo ribaltone

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 3-5 febbraio 2023.

Ben trovati cari lettori, settimana “interlocutoria” questa che stiamo vivendo con ritorno del sole e della nuvolosità a tratti medio-alta. Il clima si è addolcito e lo vedremo si addolcirà ancor più oggi e domani, una prima parte del weekend che si potrebbe definire “la quiete prima della tempesta”. Dalla fine di sabato e poi domenica inizieranno ad irrompere i venti freddi nord-orientali e le temperature inizieranno a calare bruscamente fino a portarsi, ve lo anticiperò poi nelle proiezioni sul tempo di inizio settimana, molto al di sotto dei valori normali del periodo e con altissima probabilità tornerà la neve sulla pianura umbra.

Ma andiamo come sempre per gradi e vediamo il tempo che ci attenderà per questo fine settimana in arrivo, con il meteo Assisi 3-5 febbraio 2023 e uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì e domani sabato: giornate molto simili l’un l’altra con netta prevalenza di sole, blanda nuvolosità di passaggio e temperature massime primaverili! Ventilazione debole da sud venerdì mentre in rotazione via via da nord-est sabato. Minime della notte fredde ma le gelate dovrebbero essere scongiurate in pianura. Qualità dell’aria discreta.

Domenica infine: poco cambia con il sole che sarà sempre protagonista ma si inizierà ad avvertire un certo calo delle temperature per l’ingresso sempre di questi venti freddi nord-orientali. Massime del giorno più basse rispetto agli altri due giorni precedenti. Qualità dell’aria che migliora sensibilmente.

(Attenzione: possibile variazione della previsione in quanto il grande freddo potrebbe raggiungere più direttamente e prima il nostro territorio interessandoci già da questa giornata con risvolti imprevedibili al momento da inquadrare).

Breve anticipazione e concludo sul tempo per l’inizio della nuova settimana che molto probabilmente vedrà il ritorno della neve in pianura sulla nostra regione e l’arrivo della fase, per ora, più gelida di questo inverno 2022-2023. Non escludo sorprese bianche anche con accumuli importanti. Seguiteci nei nuovi aggiornamenti! A tutti voi da parte mia e della redazione l’augurio di trascorrere giornate serene e piacevoli assieme ai vostri affetti più cari… E sintonizzati perché si apre un altro lungo periodo gelido e molto probabilmente ricco di sorprese bianche e chissà che alla fine potrebbe rivelarsi persino storico…

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata