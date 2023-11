Meteo Assisi 3-5 novembre 2023: sabato col sole, per il resto pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Le previsioni di oggi sono per il meteo Assisi 3-5 novembre 2023. Una rubrica quest’oggi in versione super flash. Intanto nella notte anche l’assisano è stato interessato da pioggia e vento, senza particolari disagi se non qualche problema alle linee elettriche private del centro storico, in cui molte persone, soprattutto nella parte alta di Assisi, si sono risvegliate senza energia elettrica. Per ulteriori segnalazioni, info@assisinews.it

Di seguito il meteo Assisi 3-5 novembre 2023:

Buongiorno e ben trovati cari amici lettori,

questo weekend edizione flash delle previsioni meteo per la nostra Umbria.. In sintesi avremo un’apertura e una chiusura del fine settimana in compagnia della pioggia, oggi venerdì e domenica pioverà localmente anche molto, la giornata che consiglio per le uscite : il sabato! Questa sarà infatti una giornata bella e prevalentemente soleggiata con clima davvero mite fuori stagione. Qualità dell’aria straordinaria grazie al tris bassa pressione dell’aria, venti moderati da sud-ovest (libeccio) e piogge… dopo le previsioni per questo weekend, breve anticipazione sul tempo per inizio settimana prossima : ancora la nuova settimana si aprirà con la pioggia, il clima resterà tuttavia molto mite. Auguriamo come sempre un sereno weekend a tutti! A presto.

