meteo Assisi 30 agosto – 1 settembre 2024

continua il caldo eccessivo sulla nostra Umbria anche se ci troviamo a fine Agosto, le temperature sia del giorno che della notte sono tra 6 e 8 gradi oltre il normale e i temporali che hanno caratterizzato le giornate di martedì e mercoledì sono stati isolati e hanno regalato solo qualche ora di fresco nelle poche aree regionali interessate. Al mattino in presenza di sole subito le colonnine di mercurio si sono riportate su valori oltre la norma. Nel corso del weekend in arrivo poco o nulla cambierà e le giornate saranno la fotocopia l’una dell’altra.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 30 agosto – 1 settembre 2024:

Sia oggi venerdì, che domani sabato , che dopodomani domenica: sole assoluto protagonista, blanda nuvolosità di bel tempo nel pomeriggio , temporali isolatissimi neanche segnalati in mappa.

Vi ho indicato il simbolo del sole con la nuvoletta solo per segnalare la blanda nuvolosità delle ore più calde che farà solo da cornice alla giornata di gran solleone. Consiglio di restare chiusi in casa tra le 11 e le 20!

Temperature massime intorno 35-36 gradi (+ 8 rispetto al normale), minime della notte attorno 22 gradi (+ 7 oltre il normale) ventilazione debole dai quadranti nord-orientali.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà la prosecuzione del caldo ma in un contesto “più instabile nuovamente” farà caldo si ma il temporale dietro l’angolo sarà più probabile rispetto alla quiete del weekend!

