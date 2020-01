Meteo Assisi 31 gennaio-2 febbraio 2020: clima mite per il periodo, in attesa di freddo e neve

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 31 gennaio-2 febbraio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per l’ultimo giorno di gennaio e i primi due giorni del mese di febbraio.

Buongiorno, con questo weekend si chiude un mese di gennaio certamente anomalo sia sotto il profilo termico che sotto quello delle precipitazioni.

Sotto gli occhi di tutti noi sono le montagne ancora ad oggi totalmente spoglie di neve e la staticità delle giornate.

Ma all’orizzonte qualcosa di importante inizia a farsi vedere: quel cambiamento nella direzione del freddo di cui vi parlavo la scorsa settimana si concretizzerà molto probabilmente intorno la metà della prossima settimana. Sarà probabile in questa fase, di tutto ciò poi ve ne parlerò ampiamente nel prossimo intervento, ve lo anticipo, la neve su Perugia, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Gubbio e probabilmente anche tutto l’assisano e Foligno città (dovremo attendere tuttavia di vedere bene le termiche fra qualche giorno per la neve su queste ultime due aree, il rischio, va detto per dovere di cronaca, al momento è molto elevato.

Ma ora come sempre vediamo intanto ciò che ci dovremo attendere nel corso di questo fine settimana che ci interessa più direttamente, con il Meteo Assisi 31 gennaio-2 febbraio 2020 e uno sguardo attento anche all’Umbria. Aria un po’ umida oceanica si va ad insinuare in un campo livellato di alte pressioni ed ecco il risultato:

Oggi venerdì: molta nuvolosità alternata a brevi sprazzi di sole in un contesto assai mite per il periodo, possibili deboli precipitazioni a macchia di leopardo sulla regione di difficile collocazione geografica perché del tutto irregolari e localizzate. Ventilazione poco significativa da libeccio (s-w). Clima mite ed umido.

Sabato: giornata molto simile al venerdì, tuttavia in questa giornata sarà maggiormente prevalente la nuvolosità ed anche le precipitazioni saranno leggermente più diffuse sulla regione. Clima sempre assai mite per il periodo. Ventilazione sempre debole dai quadranti sud-occidentali.

Domenica: giornata con qualche spazio di sole in più rispetto alle giornate precedenti. Rischio pioggia bassissimo, per non dire nullo, per questo ho scelto di ometterle nella mappa previsionale, clima ancora più mite rispetto alle giornate precedenti.

In attesa del freddo e molto probabilmente anche della neve sulle nostre città umbre, vi salutiamo come sempre augurandovi un sereno weekend!

A presto, da Luca Tiberti ed AssisiNews!