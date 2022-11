Meteo Assisi 4-6 novembre 2022: temperature in calo, ottima qualità dell’aria

Fine settimana con rischio pioggia anche se il sole non mancherà: le previsioni per Assisi News di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 4-6 novembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno e ben trovati cari lettori, eccoci giunti al primo weekend di novembre, dopo un ottobre praticamente “tardo-estivo” ora il tempo volge ad un cambiamento che riporterà, solo temporaneamente 1-2 giorni le temperature su livelli più vicini ai valori normali del periodo, ma sempre al dì sopra di essi. Torneranno le piogge che tuttavia saranno poca cosa rispetto a ciò che servirebbe! Piogge che cadranno su terreni quasi cementificati da 1 mese quasi ininterrotto di assenza totale di precipitazioni al suolo. Ma vediamo le previsioni ora nel dettaglio:

Oggi venerdì: “La giornata del ritorno della pioggia” cieli spesso nuvolosi o coperti già dalla notte e primo mattino con piogge e qualche locale temporale. Spazi soleggiati possibili invece a tratti nel pomeriggio. Temperature massime in calo di 3-4 gradi, minime della notte invece in aumento per effetto della copertura nuvolosa su valori intorno 10 gradi. Ventilazione moderata sud – occidentale. Qualità dell’aria ottimale.

Sabato: ultime residue precipitazioni possibili nella primissima parte della mattinata, segue rapido miglioramento con ingresso di venti sostenuti da nord-est. Temperature massime in ulteriore lieve calo su valori intorno 14 gradi (+ 2 gradi oltre il normale). Minime della notte in ulteriore aumento su valori di 11 gradi (+ 6 gradi sopra il normale). Qualità dell’aria che resta davvero ottimale!

Domenica: cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, la giornata più bella e stabile del fine settimana con nuovo rialzo termico per quanto riguarda le temperature massime che torneranno già sui 18 gradi (+ 6 oltre il normale). Minime della notte invece in discesa per effetto della maggiore serenità del cielo su valori intorno 7 gradi (+2 sopra la norma).

Concludo con la solita breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una rapida crescita termica nuovamente su valori vicino ai 20 gradi di giorno, clima fortemente anomalo, solo parzialmente attenuato dalle locali nebbie. sole grande protagonista.

A tutti voi un caro saluto e l’augurio di ogni bene a tutte le vostre famiglie!