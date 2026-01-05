Meteo Assisi 5-6 gennaio 2026, neve in Umbria ma con moderazione

Le previsioni per il ponte di Luca Tiberti per Assisi News

Torna la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 5-6 gennaio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione anche per l’Umbria.

Buongiorno e buona vigilia dell’Epifania a tutti siamo giunti al 5 di Gennaio e come vi avevo promesso ecco l’edizione flash del meteo Assisi 5-6 gennaio 2026 per la nostra Umbria. Dopo gli ultimissimi aggiornamenti posso dirvi che tutto il grande potenziale della neve del periodo 6-9 gennaio è stato di molto ridotto, resta la neve che vedremo cadere a tutte le quote tra la parte conclusiva del giorno dell’Epifania e il giorno 7 Gennaio ma l’accumulo al suolo e dunque in pianura sarà molto limitato e variabile da località a località tra 1 e 5 cm. Discorso diverso per la montagna qui di neve ne cadrà più in abbondanza e si potrebbe arrivare a quantitativi variabili anche qui tra 20 cm e 50 cm. La neve in sostanza chi abita in pianura la vedrà ma di molto ridotta in accumulo. Buona e Santa Epifania a tutti!

Foto di Chandler Cruttenden | via Unsplash

