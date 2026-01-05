Meteo Assisi 5-6 gennaio 2026, neve in Umbria ma con moderazione

Torna la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 5-6 gennaio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione anche per l’Umbria.

Buongiorno e buona vigilia dell’Epifania a tutti siamo giunti al 5 di Gennaio e come vi avevo promesso ecco l’edizione flash del meteo Assisi 5-6 gennaio 2026 per la nostra Umbria. Dopo gli ultimissimi aggiornamenti posso dirvi che tutto il grande potenziale della neve del periodo 6-9 gennaio è stato di molto ridotto, resta la neve che vedremo cadere a tutte le quote tra la parte conclusiva del giorno dell’Epifania e il giorno 7 Gennaio ma l’accumulo al suolo e dunque in pianura sarà molto limitato e variabile da località a località tra 1 e 5 cm. Discorso diverso per la montagna qui di neve ne cadrà più in abbondanza e si potrebbe arrivare a quantitativi variabili anche qui tra 20 cm e 50 cm. La neve in sostanza chi abita in pianura la vedrà ma di molto ridotta in accumulo. Buona e Santa Epifania a tutti!

Foto di Chandler Cruttenden | via Unsplash

© Riproduzione riservata