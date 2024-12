Meteo Assisi 6-8 dicembre 2024: ondata di freddo moderato e piogge, ma anche neve

Le previsioni del weekend - anche per l'Umbria - di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 6-8 dicembre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì, Dal primo Dicembre è iniziato l’inverno meteorologico, le temperature e l’aria si sono fatte fredde, ciò che manca tuttavia è la materia prima: la neve che è caduta nel weekend passato ma sciolta quasi subito. Nel fine settimana in arrivo che culminerà nella giornata dell’Immacolata concezione come tradizione vuole arriva una ondata di freddo..anche quest’anno non tradirà le attese, ci saranno molte piogge, freddo moderato e soprattutto neve sulle nostre montagne che cadrà in buona quantità, la prima volta così tanta questo inverno . Vediamo le previsioni nel dettaglio:

Oggi venerdì: giornata che parte soleggiata e tende da metà giornata a coprirsi completamente il cielo. Ventilazione debole meridionale e temperature in aumento temporaneo

domani sabato: fino alla fine del pomeriggio-prima serata: sole e qualche passaggio nuvoloso in un contesto ampiamente soleggiato. Segue netto peggioramento Dalla tarda serata e nottata su domenica. (I TEMPORALI INDICATI IN MAPPE SI RIFERISCONO ALLA FINE DELLA GIORNATA!)

Ventilazione più intensa meridionale.

Domenica infine: giornata molto nuvolosa con rovesci di pioggia localmente intensi, qualche temporale e nevicate importanti sui rilievi fino ai 700m di quota. Possibili momentanee precipitazioni nevose miste a pioggia fin sui 500m a tratti nei fenomeni più intensi . Momenti soleggiati molto limitati Ventilazione moderata a tratti intensa da sud.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà della variabilità perturbata con ancora rischio di piogge. Necessitano aggiornamenti, situazione passibile di modifiche!

