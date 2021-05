Meteo Assisi 7-9 maggio 2021: bel fine settimana, poi nuovo peggioramento

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 7-9 maggio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben ritrovati, dopo un inizio di settimana complessivamente variabile con sole e nuvolosità che si sono spartititi equamente lo scenario ecco il weekend che molti di noi desideravano da molto tempo: gradualmente sempre più stabile (soprattutto sabato e domenica), soleggiato, gradevole e tipico di maggio. Ventilato il contesto e piacevole per stare all’aria aperta e godersi la natura.

Vediamo assieme le previsioni nel dettaglio del Meteo Assisi 7-9 maggio 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: sole e passaggi nuvolosi saranno ancora presenti su tutto il territorio regionale in un contesto termico normale per il periodo con massime diurne intorno 22 gradi. Ventoso per venti moderati da s-w e qualità dell’aria molto molto buona. Temperature in linea con quelle tipiche del periodo.

Sabato: giornata con più sole e meno nuvolosità e temperature massime diurne che tendono ad aumentare lievemente portandosi vicine ai 23-24 gradi. Qualità dell’aria ottima. Ottima giornata per fare uscite. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in prevalenza.

Domenica: la giornata più soleggiata e calda della serie! Ottima occasione per uscite e scampagnate. Clima molto gradevole e temperature massime intorno 25-26 gradi sulle pianure. Ventilazione sempre di tipo debole ma in rotazione dai quadranti sud-occidentali segnale della temporanea affermazione di un promontorio di matrice africana.



Anticipazioni sul tempo della prossima settimana, come sempre prima di concludere: tempo in nuovo peggioramento con temperature sotto la media del periodo e diversi rovesci di pioggia. Ci avviciniamo alla metà del mese momento nel quale avremo un periodo condizionato ancora da quel riscaldamento tardivo della stratosfera di cui vi parlai a lungo e che (a causa dell’arrivo fuori tempo massimo) rovinerà molto probabilmente il cuore di maggio. Probabile maggiore stabilità poi nell’ultima decade del mese.

A tutti voi un caro saluto e l’augurio di ogni bene a voi e alle vostre famiglie da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews!

