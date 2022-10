Meteo Assisi 7-9 ottobre 2022, sole e caldo fino a sabato: domenica torna l’autunno

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 7-9 ottobre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno cari lettori, è in procinto di concludersi una settimana a dir poco meravigliosa con l’ottobrata più classica. Dopo le piogge della scorsa settimana l’autunno, come è normale che avvenga in questa fase si è “preso una pausa” pronto a ripresentarsi da domenica in avanti e per gran parte della prossima settimana.

Le temperature decisamente miti di giorno gradualmente e sempre da domenica in avanti inizieranno a perdere gradi per riavvicinarsi in modo graduale ai valori tipici del periodo (che ricordo sono di 17-18 gradi). Ma vediamo come sempre le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 7-9 ottobre 2022, con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Oggi venerdì: giornata che trascorrerà tra velature “appanna-sole” nuvolosità a tratti più compatta e momenti di sole, molto variabile ma calda e umida. Temperature massime stazionarie su valori intorno 25 gradi (+ 7/8 gradi oltre i valori normali) minime della notte invece intorno 14 gradi (+5 gradi rispetto al normale). Ventilazione scarsa in prevalenza di libeccio (S-W). Qualità dell’aria medio-bassa.

Domani sabato: giornata “più soleggiata” rispetto al venerdì con nuvolosità più diradata. Permane il clima decisamente caldo di giorno. Temperature sostanzialmente stazionarie. Ventilazione in rotazione da meridione di intensità debole.

Domenica: tempo in peggioramento via via nel corso della giornata con arrivo di precipitazioni di intensità debole, in prevalenza, un pò su tutto il territorio. Temperature in calo nei valori massimi, stazionarie invece le minime della notte. Ventilazione debole

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana, che vedrà una prosecuzione del tempo grigio e piovoso tipico degli autunni più veri. Le precipitazioni saranno più abbondanti e continue rispetto alla domenica. Le temperature massime saranno stazionarie su valori tra 19 e 21 gradi sulle pianure, le minime della notte stabilmente tra 11 e 13 gradi per effetto della nuvolosità che non consentirà una più consistente diminuzione delle stesse.

A tutti come sempre l’augurio di trascorrere piacevoli giornate, cercate di sfruttare per le uscite queste prime due giornate, poi il tempo via via volgerà al brutto da domenica! Buon weekend, da Assisi News!

Foto: redazione Assisi News

