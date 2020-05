Meteo Assisi 8-10 maggio 2020: bel fine settimana, da lunedì peggiora

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 8-10 maggio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno, ben ritrovati come ogni venerdì vediamo assieme ciò che è stato e come sarà il tempo che dovremo attenderci nel corso di questo weekend in arrivo.

Settimana che finora ha regalato spazi di sole intervallati da brevi passaggi nuvolosi poco significativi, nel complesso una settimana variabile e non troppo calda per effetto proprio di una presenza costante e diffusa di correnti dapprima di maestrale (N-W) e poi grecale (N-E) le quali fino ad oggi hanno impedito alle temperature di superare i 22-23 gradi, normali per questo periodo ci tengo a sottolinearlo. Il peggioramento che si sarebbe dovuto concretizzare nel corso di questo weekend è stato slittato di due giorni vista la difficoltà di una perturbazione atlantica di traslare verso di noi e dunque ci interesserà dall’inizio della prossima settimana.

Siccità ancora pesante tra il 55 e il 60% di deficit che comunque grazie all’intenso peggioramento, come appena detto, dei primi giorni della prossima settimana probabilmente tenderà a ridursi in maniera importante, lo vedremo, i bilanci vanno fatti sempre alla fine.

Intanto come sempre focalizziamo la nostra attenzione al tempo che ci aspetterà nel corso di questo fine settimana. Di seguito il meteo Assisi 8-10 maggio 2020, con uno sguardo anche sull’Umbria.

Oggi venerdì: per quasi tutta la giornata “sole appannato”, ci saranno delle velature di passaggio che filtreranno un poco i raggi solari. Rotazione dei venti e forte indebolimento degli stessi dai quadranti sud-occidentali per cui inevitabilmente umidità e caldo in aumento. Massime che toccheranno e supereranno localmente i 25 gradi. Clima nel complesso che permane molto gradevole e decisamente primaverile .

Sabato: giornata sempre soleggiata, ma con sole a tratti appannato da velature e a tratti nascosto da qualche addensamento più compatto che tuttavia non intaccheranno minimamente una giornata che sarà sempre e comunque molto bella. Picchi di massime diurne intorno 27 gradi pressoché ovunque nella regione e ventilazione che permane di tipo occidentale di intensità tra debole e moderata.

Domenica: sole e passaggi nuvolosi che a tratti si daranno il cambio regalandoci una giornata pur sempre bella e calda come le altre, ma un po’ più nuvolosa e variabile, temperature sostanzialmente stazionarie e ventilazione sempre di tipo occidentale

Netto peggioramento ad inizio settimana con piogge e temporali anche molto forti e accumuli precipitativi importanti attenzione, ve lo anticipo alla grandine ed ai colpi di vento durante i temporali. A tutti voi l’augurio di trascorrere giornate quanto più serene possibili da parte di tutta la redazione!

Buon weekend, da AssisiNews!