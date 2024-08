Meteo Assisi 9-11 agosto 2024: ancora clima “fastidioso” e alte temperature

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 9-11 agosto 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori,

da un mese esatto stiamo sperimentando e continuiamo a sperimentare un clima molto fastidioso e caldo che ci sta facendo trascorrere questa porzione di estate praticamente barricati in casa per sopravvivere…anche questo weekend non riesco a darvi buone notizie ancora in questa edizione flash del meteo Assisi 9-11 agosto 2024.

Continueranno temperature e un clima molto fastidioso sulla nostra Umbria con temperature sempre 7-8 gradi oltre la normalità. Tanto sole e scarsissima nuvolosità… ventilazione scarsa occidentale in prevalenza. Auguriamo un buon weekend a tutti voi e vi raccomandiamo di restare chiusi in casa tra le 10 e le 22 e di uscire solo per fare spesa la mattina presto o necessità non rimandabili. A presto, la redazione di Assisi News.

Secondo il bollettino meteo della Protezione Civile, per quanto riguarda la situazione sinottica generale, “anticiclone subtropicale in rinforzo sul Mediterraneo centrale. Nessuna variazione significativa attesa fino a martedì prossimo”. Venerdì 9 agosto “cielo: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Temperature: in ulteriore lieve aumento. Massime fino a 38-39 gradi in pianura”. Sabato 10 agosto “cielo: sereno. Venti: deboli settentrionali. Temperature: in ulteriore lieve aumento. Minime superiori ai 20 gradi e massime fino alle 39-40 gradi in pianura”.

Foto di Major Tom Agency | via Unsplash

© Riproduzione riservata