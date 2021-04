Meteo Assisi 9-11 aprile 2021, in arrivo un nuovo aumento delle temperature

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 9-11 aprile 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben trovati, continua il saliscendi termico molto marcato che da inizio febbraio ci sta interessando in modo netto e direi molto anomalo. Grande freddo nella prima parte di questa settimana con gelate ieri mattina associate a valori termici addirittura di -3, -4 sulle pianure, davvero notevoli per essere ad aprile! Nel corso di questo weekend nuovo brusco cambiamento con netto rialzo termico per quanto riguarda le minime della notte , mentre valori massimi vicini ai valori normali per questo periodo grazie alla nuvolosità e a qualche pioggia che bagnerà un po’ il nostro territorio.

Da segnalare doverosamente ancora la scarsità di precipitazioni serie e organizzate dopo una latitanza di oltre due mesi. Persiste una fase meteorologica molto avara di precipitazioni per tutta la nostra Umbria.

Ecco le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 9-11 aprile 2021 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata con sole ampiamente presente, arrivo soprattutto dal pomeriggio a seguire di velature “appanna-sole” a tratti più compatte e qualche nube in più in un contesto termico decisamente “più dolce” rispetto alle giornate precedenti. Rotazione dei venti dai quadranti sud-occidentali che gradualmente nel corso della giornata si faranno sempre più evidenti.

Domani sabato: giornata sempre più nuvolosa e sole presente solo a tratti, segue anche arrivo di precipitazioni con scarsi accumuli al suolo e non particolarmente intense più probabili verso sera. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti meridionali. Clima decisamente più mite. Qualità dell’aria buona.

Domenica infine: La giornata più grigia della serie, pochi gli spazi di sole ma le eventuali precipitazioni saranno deboli e con accumuli al suolo solo di pochi mm nel caso migliore. Ventilazione sempre di tipo debole-moderato di libeccio. Temperature minime in ulteriore lieve crescita su valori vicini ai 10 gradi mentre massime tra 17 e 18 gradi sulle pianure.

Anticipazioni come sempre per l’inizio della prossima settimana: “Variabilità” non posso usare termine più adatto per descrivere questa fase. Avremo sole e passaggi nuvolosi ad intermittenza in un contesto termico vicino ai valori normali di questo periodo.

A tutti un caro saluto da tutta la redazione di AssisiNews e buon fine settimana!

Foto: unsplash