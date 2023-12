Meteo Natale 2023, le previsioni per Assisi e l’Umbria

La rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News: prosegue il non inverno

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Natale 2023.

Buongiorno e ben trovati, appuntamento flash con le previsioni per la Festività del Natale e Santo Stefano!

Il non inverno finora vissuto diciamo subito che proseguirà senza sosta anche per le festività del Natale, il clima sarà molto mite e decisamente più caldo del normale anche di 7-8 gradi, avremo minime notturne intorno 9-10 gradi (primaverili) e massime come se fosse l’inizio di aprile fin verso 16 gradi. Non pioverà, il cielo si presenterà “sporco” tra foschie, velature, nuvolosità di passaggio e qualche momento timido di sole. Soffieranno venti miti di libeccio e la qualità dell’aria sarà buona. Termina qui lo speciale meteo Natale 2023: invitiamo tutti a godere di questo raro momento di Festa per stare assieme alle persone più care, senza dimenticare le persone malate e che soffrono di solitudine. A tutti auguriano buono e sereno Natale! La redazione di Assisi News.

© Riproduzione riservata