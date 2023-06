Meteo per il ponte del 2 giugno 2023, in Umbria clima piacevole ma portate l’ombrello!

Torna puntuale, questa volta anticipata al giovedì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo per il ponte del 2 Giugno 2023, per quanto riguarda Assisi e l’Umbria.

Buonasera cari lettori,

si avvicina il ponte di Brooklyn del 2 Giugno, così mi piace chiamarlo dato che sarà un lungo ponte, che quest’anno capita di venerdì e consentirà a tanti di fare uscite o gite fuori porta per godere qualche giorno in compagnia dei propri cari.

Come sarà meteo per il ponte del 2 Giugno 2023? Bene diciamo subito che ci sarà “instabilità” il che non significa che pioverà sempre anzi, il temporale ha bisogno del sole dalle nostre parti che scaldi bene il terreno affinché si sviluppi.. Dunque il consiglio che vi posso dare è quello di uscire e mettere in borsetta l’ombrello per tutto il ponte. Il clima sarà piacevole e le temperature anche qualche grado sotto il normale..

Nei momenti di sole sarà piacevolissimo stare all’aria aperta!! Auguriamo a tutti voi come sempre ogni bene e Godetevi davvero queste giornate perché quando arriveranno i 40 gradi ci sarà da squagliarsi e restare in casa x sopravvivere dunque via libera alle uscite con piacere.. A presto!!

