Speciale meteo Assisi ponte 25 aprile 2022: nuvoloso con pioggia altalenante, poi il caldo

Torna puntuale, come ogni venerdì su Assisi News, l’appuntamento con le previsioni del tempo curate da Luca Tiberti, con uno speciale meteo Assisi ponte 25 aprile 2022: su AssisiNews, nello specifico il meteo Assisi 22-25 aprile 2022. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori, settimana come sta ormai avvenendo da due mesi a questa parte che ha visto “il solito” peggioramento del tempo dei giorni festivi (giorno di Pasqua e di pasquetta) in questa occasione in termini di venti freddi, già da martedì le temperature sono tornate però a salire e in queste ultime giornate siamo stati in compagnia di un tipo di tempo “né carne né pesce” tra sole e nuvolosità a tratti più accentuata. Ma un altro lungo ponte si sta aprendo e, sabato a parte , molto probabilmente sarà la pioggia e la nuvolosità a prevalere sul sole che comunque in maniera “muscolare” si farà strada a momenti oggi, domenica e lunedi (festa della liberazione). Sabato parentesi più soleggiata invece e ventosa.

Vediamo perciò ora insieme come sempre il dettaglio previsionale per questo speciale meteo Assisi ponte 25 aprile 2022, con uno sguardo come sempre attento all’Umbria

Oggi venerdì: giornata prevalentemente nuvolosa con alto rischio di piogge e rovesci temporaleschi soprattutto nella prima porzione della giornata. Qualche momento soleggiato tra una piovuta e l’altra in contesto termico lievemente al di sotto del normale. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Man mano che ci avviciniamo alla sera cessazione dei fenomeni.

Sabato: la giornata “più soleggiata della serie” con nuvolosità a tratti che certamente non mancherà ventilazione sempre di prevalente direzione meridionale. Classica “giornata di attesa” tra due peggioramenti (quello di venerdì ieri e quella di domenica domani). Temperature che tenderanno ad aumentare di giorno con picchi oltre i 20 gradi sulle pianure!

Domenica: il tempo volge al peggioramento e ritorna la possibilità alta di piogge o rovesci. Ventilazione sempre sostenuta meridionale. Temperature in diminuzione. Ottimale la qualità dell’aria.

Lunedì: (Giorno dell’anniversario della liberazione): molta la nuvolosità e rischio sempre alto di precipitazioni. Momenti soleggiati limitati. Clima mite.

Breve anticipazione come sempre prima di chiudere sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà (guarda un po’, lasciatemelo dire) dopo i giorni di festa, il ritorno del sole e delle temperature molti gradi oltre la norma. Non si possono escludere punte di temperature diurne vicine ai 25 gradi!

A tutti voi come sempre l’augurio di trascorrere giornate in serenità assieme ai vostri affetti più cari da parte mia e della redazione di Assisi News.

