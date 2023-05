Speciale meteo Calendimaggio di Assisi 2023: come sarà il tempo per i 4 giorni di Festa

Assisi News lancia oggi uno speciale meteo Calendimaggio di Assisi 2023, per anticipare agli assisani e ai turisti come sarà il meteo nei quattro giorni della Festa in cui la Nobilissima Parte de Sopra e la Magnifica Parte de Sotto torneranno a sfidarsi. La rubrica è ovviamente curata, come sempre per Assisi News, da Luca Tiberti.

Buongiorno a tutti i nostri affezionati lettori di Assisinews, “il calendimaggio” rassegna tanto attesa per tanti assisani e non, sta per entrare nel vivo. Siamo qui con la nostra rubrica meteo a darvi indicazioni sul tempo meteorologico che troverete nel corso di questa rassegna. Lo ricordiamo che da oggi 3 Maggio fino a sabato 6 si terrà questa manifestazione e possiamo dire che quest’anno davvero sarà graziata dal bel tempo!!! A parte infatti la prima parte della giornata odierna, fase che vedrà qualche precipitazione possibile in modo irregolare nella regione, dal pomeriggio e fino a sabato sarà un susseguirsi di gran belle giornate con temperature in aumento su valori estivi e tutto si svolgerà nelle condizioni migliori possibili.. Cosa dirvi.. Gli ingredienti ci sono davvero tutti perché si riveli una grande rassegna questa del Calendimaggio Assisi 2023. Non resta che dire: si aprano le danze!

