Speciale meteo Epifania 2022: fra sole e precipitazioni lievi, farà soprattutto più freddo

Temperature in calo e qualità dell'aria che diventa splendida in questo lungo weekend: le previsioni meteo di AssisiNews

AssisiNews inizia per quest’anno la rubrica meteo con lo speciale meteo weekend Epifania 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend dell’Epifania 2022.

Buon inizio di anno a tutti! Abbiamo già terminato di festeggiare il Capodanno e siamo giunti all’Epifania, che come si dice, tutte le feste si porta via! Quest’anno l’Epifania capita di giovedì dunque il ponte del venerdì consentirà a tanti di fare qualche giorno in più di ferie. Primissima parte di questo anno dominata da temperature molti gradi più alte del normale (è sembrato davvero di essere in primavera), questa anomala fase certamente non poteva durare a lungo perché siamo a gennaio in pieno inverno, anche se non si direbbe; dunque nei prossimi giorni le temperature torneranno su valori consoni a questo periodo addirittura qualche grado sotto. Ecco in sintesi ciò che ci dovremo attendere per questo lungo ponte: oggi giorno nella Festività dell’Epifania ultime residue precipitazioni nella primissima parte della mattinata, seguono ampie schiarite, venerdi e sabato sole e qualche nuvola di passaggio a tratti in un contesto ampiamente soleggiato, freddo e ventoso, domenica si chiude con il ritorno della pioggia che via via nel corso della giornata diverrà neve per gran parte del territorio regionale. Neve o Fiocchi coreografici su alcuni centri urbani quali Perugia, Assisi, Gubbio, Foligno, Spoleto, Gualdo Tadino. Difficile al momento inquadrare l’esatta fenomenologia per domenica data la grande distanza previsionale ma le possibilità potrebbero esserci, staremo a vedere.

Vediamo perciò nel dettaglio le previsioni per questo lungo ponte:

Givedì giorno dell’Epifania: ultime precipitazioni nella primissima parte della mattinata (nevose a quote di alta collina su aree appenniniche orientali proprio a fine evento) a macchia di leopardo seguono rapide schiarite e ingresso della ventilazione pulita e asciutta da nord-est. Farà molto più freddo (come sensazione) rispetto alle precedenti giornate tuttavia le temperature torneranno su valori appena al di sotto dei valori normali per il periodo. Tanto per farvi capire nei giorni passati le temperature erano anche 15 gradi sopra le medie e andremo 2-3 gradi sotto dunque le temperature scenderanno di 18 gradi (ecco il perché della apparente sensazione di freddo soltanto perché eravamo talmente sopra che ora le temperature normali ci appaiono freddissime). Temperature massime intorno 6-7 gradi , minime della notte negative invece su valori tra -2 e -4 gradi a seconda delle aree della regione e della resistenza dei venti al suolo durante le ore notturne. Qualità dell’aria che passa da pessima a splendida finalmente!

Venerdì e sabato: giornate molto simili l’una all’altra con sole prevalente e passaggi nuvolosi a tratti ma poco significativi. Temperature sempre fredde di giorno e in ulteriore diminuzione rispetto al venerdi. Di notte forti gelate. Ventilazione sempre moderata da nord-est e qualità dell’aria che resta spettacolare!

Domenica infine: tempo in peggioramento con rischio di piogge e nevicate a quote via via sempre più basse tanto da riuscire con alta probabilità a raggiungere aree di pianura e comunque molto prossime (per questo occorrerà seguire le ultime corse modellistiche). Come scritto sopra potrebbero verificarsi nevicate o fiocchi di neve coreografici su Perugia, Assisi, Gubbio, Gualdo Tadino, Foligno e Spoleto. Temperature ancora in ulteriore diminuzione con clima tipico di Gennaio e freddo sia di giorno che di notte. Qualità dell’aria spettacolare!

Chiudo dandovi una anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un tempo “più tranquillo” con sole e nuvolosità a tratti di passaggio in un contesto termico che permarrà freddo. Temperature finalmente su valori normali per gennaio.

A tutti un buon ponte e l’augurio come sempre ci piace fare di tanta salute e serenità a voi e ai vostri familiari!

