Speciale Meteo Natale 2020, farà freddo per un primo vero assaggio di inverno

Venti freddi in arrivo con spolverate di neve mista a pioggia a basse quote: le previsioni di Luca Tiberti

Buongiorno e ben ritrovati in questo intervento nel quale vedremo assieme il tempo che farà nel fine settimana a cavallo del Natale, molti di voi me compreso, resteranno in casa nel corso di queste festività, tuttavia vale la pena di parlare di un cambiamento netto del tempo che inizierà proprio nel corso di queste giornate.

Il vortice polare oltre ad essere molto debole, quest’anno sarà “attaccato da due onde di calore in stratosfera” una siberiana (in atto già ora), l’altra atlantica (in arrivo ad inizio anno nuovo). Questa intrusione di calore alle alte quote, in questo lungo weekend fino al 27 dicembre ci darà il primo assaggio di freddo vero e di neve che arriverà fino a quote molto basse pensate intorno 300-400m ma con fiocchi tra la pioggia a tratti possibili anche sulle nostre pianure, imbiancata assai probabile, quasi certa, nel corso della notte tra Natale e Santo Stefano e poi fino anche nel corso della giornata del 26 dicembre per Assisi e Perugia.

Attenzione ai forti venti freddi da nord-est, in arrivo sempre tra Natale e Santo Stefano. Segue dal 28 fin verso fine anno probabile breve fase mite ma assai piovosa. A tutti i nostri cari lettori auguriamo di trascorrere un sereno Natale assieme alle vostre famiglie. A prestissimo per le previsioni di fine anno!