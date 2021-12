Speciale meteo weekend capodanno 2022: gennaio inizia… con “la primavera”

Sole con temperature sopra alla media non di poco, qualità dell’aria non proprio ottimale: le previsioni

AssisiNews chiude per quest’anno la rubrica meteo con lo speciale meteo weekend Capodanno 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend che chiude il vecchio 2021 ed apre il nuovo anno 2022.

Buongiorno cari lettori, l’anno si sta per chiudere e molti di voi certamente avranno interesse nel sapere il tempo che dovremmo attenderci per le prossime giornate e l’inizio del nuovo anno! Bene diciamo subito che la natura anche quest’anno ha compiuto il miracolo! È riuscita ad azzerare l’enorme deficit pluviometrico accumulato nei primi 2/3 dell’anno e questa è davvero una notizia importante. Nel corso delle prossime giornate che ci condurranno fino all’inizio del nuovo anno assaporeremo maggio a gennaio, sarà infatti come essere in primavera inoltrata tanto che nelle aree dove non saranno presenti le nebbie le temperature massime del giorno potranno facilmente raggiungere i 20 gradi centigradi. Dai 400m in su sarà caldo di giorno, importante: sulle pianure sarà molto alto il livello degli inquinanti almeno fino al 4 gennaio, attenzione per questo anche ai fuochi d’artificio!

Vediamo intanto assieme a voi il tempo che ci attenderà nel corso delle prossime giornate grazie allo speciale meteo weekend capodanno 2022:

Oggi venerdì: giornata bellissima dai 400m in su, da 0 a 400m rischio di presenza di nebbie che localmente persisteranno anche nelle ore centrali del giorno. Ventilazione assente. Temperature minime intorno 4-5 gradi, massime diurne tra 0 e 400m anche intorno 10 gradi in presenza di nebbia, ben più alte in assenza. Primavera sopra 400m con massime intorno 18 gradi. Alto l’inquinamento dell’aria.

Domani sabato Capodanno: giornata splendida e primaverile oltre 400m. Consigliate lunghe passeggiate! Nebbie localmente persistenti al di sotto. Freddo umido tra 0 e 400m asciutto al di sopra. Temperature minime della notte intorno 5 gradi. Massime sopra 400m vicine ai 20 gradi. Più freddo nelle aree dove persisteranno le nebbie. Tra 0 e 400 m altissimo il tasso di inquinamento dell’aria! Evitate di uscire al più andate in auto su colline e alture oltre 400m!

Domenica: il tempo non cambia sostanzialmente. Tra 0 e 400 resta sempre il rischio nebbia. Oltre 400 m sarà praticamente maggio. Qualità dell’aria pessima e molto inquinata tra 0 e 400m.

Inizio nuova settimana sempre piena primavera oltre 400m, cambia poco o nulla. A tutti gli auguri di buon anno 2022!

