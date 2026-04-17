L’omaggio di Linda Loreti a San Francesco: arriva Fratello Sole Sorella Luna (video)

“Nel contesto solenne dell’Ottocentenario francescano, dono con gioia alla mia terra il mio primo lavoro da ‘artista’, una nuova veste del più bel canto che celebra la bellezza del creato: ‘Fratello Sole Sorella Luna (Dolce Sentire)'”. Sono le parole di Linda Loreti, la giovane artista bettonese, con il padre originario di Assisi, che venerdì 10 aprile ha scelto così di partecipare a questo 2026 francescano. (Continua dopo il video – link diretto)

Il brano – riporta il Corriere dell’Umbria che per primo ha lanciato la notizia – è stato riarrangiato dai suoi insegnanti e segna l’inizio di un percorso artistico che la giovanissima cantante ha deciso di costruire con gradualità. Dietro questo primo progetto ci sono Lorenzo Biscarini, suo maestro di pianoforte e direttore della scuola di musica Map Perugia, e Federico Maracaglia, anche lui docente della scuola frequentata da Linda Loreti. La parte vocale è stata invece seguita dalla maestra di canto Selene Capitanucci. Coinvolta anche la famiglia: oltre alla mamma e al papà che da sempre sostengono Linda, Anna, la sorella maggiore, ha curato tutto il progetto grafico, dalle fotografie ai video; gestisce inoltre le pagine social della piccola cantante vista a The Voice Kids.

Come spiega la mamma della giovane artista, “Linda conosce e ama questo brano fin da quando era piccola, ma la svolta è arrivata lo scorso anno, quando l’ha ascoltato interpretato da Arisa proprio ad Assisi in occasione della serata Con il Cuore, nel nome di Francesco. In quel momento ne è rimasta colpita ed emozionata in modo particolare. Da lì, una serie di coincidenze hanno portato Linda a maturare una scelta precisa: iniziare il proprio percorso musicale ufficiale non con un inedito, ma con una cover, più adatta alla sua età e al momento artistico che sta vivendo. Tra le varie possibilità, ha sentito che proprio quel brano fosse quello più giusto per lei”.

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