Proscenium 2024, Glennis Grace, Claudio Cecchetto e Fabrizio Moro tra i tanti ospiti della sesta edizione del Festival

Glennis Grace, Fabrizio Moro, Simona Bencini, Alex Belli, Claudio Cecchetto e Marino Bartoletti: prosegue la carrellata dei nomi noti che quest’anno animerà la sesta edizione di “ProSceniUm 2024, Festival della canzone d’autore Città di Assisi” e “Memorial Cristian Parisi”, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, in programma sabato 26 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Lyrick di Assisi e domenica 27 ottobre alle ore 17 al Centro Commerciale Collestrada.

Un doppio appuntamento che prevede due presentatori d’eccezione: Rudy Zerbi, uno dei volti più noti della televisione italiana, al Teatro Lyrick e Alex Belli, attore, modello e personaggio televisivo, al Centro Commerciale Collestrada. Entrambi saranno affiancati da Loredana Torresi. Sabato sera si esibirà per la prima volta in Italia, proprio sul palco del ProSceniUm, Glennis Grace, nota al grande pubblico per aver rappresentato i Paesi Bassi nell’edizione svolta in Ucraina dell’Eurovision Song Contest. Grace viene spesso paragonata a Whitney Houston per il controllo vocale impressionante e per la sua grande capacità di gestire brani emotivamente intensi utilizzando vibrati intensi e variazioni dinamiche che aggiungono grande profondità ed espressività alle sue interpretazioni.

Tra gli altri ospiti di Proscenium 2024 ci saranno anche i cantanti Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo del 2018 in coppia con Ermal Meta con la canzone “Non mi avete fatto niente”, e Simona Bencini, conosciuta per essere la voce dei “Dirotta su Cuba”, band che ha segnato la scena musicale italiana degli anni ’90 con il loro inconfondibile stile funk, soul e pop. Simona ha recentemente partecipato, in qualità di giudice, al programma televisivo “All Together Now”, condotto da Michelle Hunziker, talent show musicale andato in onda su Canale 5.

Dopo l’entusiasmo della scorsa edizione, Claudio Cecchetto, produttore discografico, editore e talent scout, conduttore di numerosi Festival Musicali, tra cui tre edizioni del Festival di Sanremo e cinque del Festivalbar, ritorna al ProSceniUm 2024 ricoprendo il ruolo di giurato. Ad affiancarlo, tra gli altri, ci sarà per la prima volta Marino Bartoletti. Il giornalista, conduttore televisivo, esperto di musica e scrittore ha condotto e spesso ideato trasmissioni televisive storiche come “Il Processo del Lunedì”, “La Domenica Sportiva”, “Pressing” o “Quelli che il calcio”. Apprezzato e stimato “storico” del Festival di Sanremo è autore del libro “Almanacco del Festival di Sanremo”. A loro il compito, insieme agli altri giurati, Alessandro Bracci, Beppe Dati, Emilio Munda, Piero Romitelli, Manuel Saraca e Frate Alessandro Brustenghi, di valutare l’esibizione dei 10 finalisti del Festival che si esibiranno dal vivo accompagnati dall’orchestra ritmo sinfonica di ProSceniUm, diretta dal maestro Paolo Ciacci. Un premio speciale al miglior testo, in ricordo a Stefano D’Orazio, noto batterista dei Pooh, sarà consegnato dalla moglie Tiziana Giardoni.

Sei sono i premi che saranno assegnati: vincitore assoluto (attribuito al 50% dai cantanti in gara e dal 50% dalla giuria di qualità), contributo assegnato da Nuovo Imaie (Nuovo istituto mutualistico artisti interpreti esecutori) a sostegno dell’attività di promozione di spettacolo dal vivo per l’organizzazione di un tour; premio della critica “Siae” (giuria di qualità); premio migliore testo “Stefano D’Orazio” (giuria di qualità); premio migliore musica (membri dell’orchestra); premio canzone più radiofonica “Radio Subasio” (speaker della radio ufficiale del Festival); premio giuria popolare “Centro Commerciale Collestrada” (assegnato dagli spettatori presenti in sala e da quelli in collegamento streaming con la diretta Youtube), che viene consegnato durante il Dopo Festival, in programma domenica 27 ottobre presso il Centro Commerciale Collestrada, condotto dall’attore Alex Belli e Loredana Torresi. Anche ProSceniUm quest’anno tratterà i temi dell’inclusione e della disabilità. Lo farà in occasione dell’assegnazione del “Premio Canticum”, che quest’anno andrà al progetto “Baskin” dell’associazione sportiva dilettantistica Virtus Bastia. Si tratta di un vero e proprio sport che trae origine dal basket e viene giocato assieme da persone disabili e da normodotati, ciascuno secondo le proprie capacità e le proprie possibilità. Il suo nome deriva infatti dall’unione delle parole “BASket” e “INclusivo”.

In questi giorni è già possibile acquistare i biglietti per la serata di sabato 26 al Lyrick su ticketitalia.com. ProSceniUm 2024 – ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro – è realizzato con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e della Provincia di Perugia, in collaborazione con la Città di Assisi e SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e con il sostegno di Nuovo Maie – i diritti degli artisti, BCC di Spello e del Velino, CNA Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Perugia. Anche quest’anno Radio Subasio è radio ufficiale del Festival.

