Tananai: il cantore dell’amore a Radio Subasio Music Club! con “CalmoCobra”

Affascinante, seduttivo, sensibile. Cantore – dall’inconfondibile voce profonda – dell’Amore, in bilico tra aspra attualità e ambito romanticismo. Tananai torna a Radio Subasio Music Club mercoledì 13 novembre, per regalare ai fan un’ora di musica dal vivo e rispondere alle domande di Katia Giuliani e del pubblico che la coadiuverà. La sua attitudine all’empatia e un carico di emozioni mai banali, impreziosirà il programma – trasmesso in simulcast in Fm, Dab ed in streaming su radiosubasio.it – da otto anni ideato, scritto, diretto da Beppe Cuva e con oltre 140 puntate all’attivo.

Reduce dallo straordinario successo estivo di “Storie brevi” (con Annalisa), Tananai sta seguendo il viaggio appena iniziato di “CalmoCobra” pubblicato il 18 ottobre scorso. “E’ un disco che mi ha aiutato a ritrovarmi – ha raccontato – deriva dal monito del mio manager che mi diceva… ‘calmo, Cobra, rilassati, piedi per terra e ricorda perché lo stati facendo’. Mi sono fermato sei mesi per dedicarmi alla mia musica ed ai miei affetti ed ecco qua”. Affermazioni da artista consapevole e maturo che ne ha fatta di strada dal primo Sanremo, in cui la sua “Sesso occasionale” si classificò all’ultimo posto.

Era il 2022, ma inaspettatamente o, meglio, secondo uno schema già visto, diveniva in poco tempo uno dei cantautori più apprezzati. Prima con la hit estiva “La dolce vita” e poi con l’empatica “Tango” riproposta sul palco dell’Ariston. “C’è bisogno di trovare per ogni canzone la collocazione giusta – ha dichiarato ancora riferendosi all’ultimo album, ma è chiaro che il percorso parte in precedenza – Per me la cosa più importante è trovare la propria cifra stilistica, assecondando ciò che viene da te e non ti viene imposto”.

La prospettiva di “Ragni”, singolo antecedente a “CalmoCobra”. “Nasce da un mio ragionamento e per me è un’altra sfumatura dell’amare; significa amare se stessi in relazione a quanto si può fare con l’altra persona”. Una canzone romantica, quindi, un approccio sempre più caro a Tananai, capace di tradurlo con la penna e i suoni giusti a far ballare e pensare, come avviene in ogni appuntamento live che lo vede protagonista. La magia si ripeterà, dalle 21:00 alle 22:00 del Radio Subasio Music Club, un tempo sufficiente a far conoscere di più e meglio l’artista e l’uomo.

“Se c’è una cosa di cui sono certo, è che voglio invecchiare insieme” aveva scritto sui social riferendosi al suo pubblico e l’intento sarà condiviso anche dai 50 fortunati che potranno interfacciarsi con lui. Basterà compilare il form pubblicato sul sito di Radio Subasio entro il 5 novembre, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o in videocollegamento da casa) e la domanda da porre a Tananai. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.

